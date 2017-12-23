كاديلاك تتوقع ارتفاع مبيعاتها 60 % فى الصين هذا العام

وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات وحدة كاديلاك سترتفع هذا العام بأكثر من التوقعات التى كانت أعلنت عنها فى يناير الماضى وذلك بفضل تزايد الطلب من الشباب خلال الشهور الماضية فى الصين صاحبة أكبر سوق سيارات فى العالم .



ويقول أندرياس شاف رئيس فرع كاديلاك فى الصين إن هناك ملايين الشباب الذين يريدون امتلاك أشهر الموديلات الأمريكية الفاخرة وخصوصا كاديلاك ولاسيما أن متوسط عمر المستهلكين فى الصين الذين ينجذبون لموديلات كاديلاك الأمريكية الفاخرة يبلغ حوالى 35 عاما مقابل 50 سنة بين المستهلكين الأمريكيين والأوروبيين .

وتعزم وحدة كاديلاك زيادة عدد معارض البيع فى المدن الصينية بأكثر من 100 % خلال الخمسة أعوام القادمة لترتفع من 180 معرضا حاليا إلى أكثر من 300 معرضا بحلول عام 2022 .