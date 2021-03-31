«كادمار للملاحة» تنفي توقف خط «الإسكندرية – نوفورسيسك».. وتؤكد: نسعى للتوسع

أكد المهندس مدحت القاضي، العضو المنتدب لشركة كادمار للملاحة -الوكيل الملاحي لخط ليدر الروسي- عدم صحة الأنباء التي تداولتها بعد المواقع من توقف الخط الملاحي ليدر جيمي الذي يسير خطوط منتظمة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء نوفوروسيسك بروسيا أو تغيير خط سيرة.

وأضاف القاضي في بيان، أن الخط مستمر في تقديم خدماته وقد يتوسع بتغطية موانئ أخرى تلبية لاحتياجات المصدرين أثناء موسم العنب المقبل، مشيرا إلى وجود مناقشات مع المجلس التصديري وميناء كوبر لتلبية احتياجات المصدرين العاجلة أثناء موسم العنب والذي من المتوقع أن يبدأ مبكرا العام الحالي.

وأشاد القاضي بالخدمات المؤداة من محطة شركة إسكندرية لتداول الحاويات بالدخيلة، مضيفا أن الرحلة القادمة للخط هي الباخرة ABANOZ رحلة 8 أبريل وأن الخط قد استبدل إحدى البواخر العاملة بالخط وتداول ما يقارب من 700 حاوية خلال الرحلات التي قام بها حتي الأن .

يذكر أن الخدمة الملاحية التي قام بتدشينها خط “ليدر لاين الروسي”، بالتعاون مع وكيله توكيل كادمار للملاحة، مخصص لنقل الحاصلات الزراعية المصرية مثل الموالح، والبطاطس، والعنب، والرمان، وغيرها وستستمر تلك الخدمة إلى حين نهاية موسم التصدير من خلال رحلات إبحار أسبوعية بين محطة حاويات الدخيلة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إلي محطة حاويات ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، في رحلات منتظمة مباشرة من دون التوقف في أي ميناء”.

التبادل التجاري مع روسيا

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ بحسب تقرير صادر أواخر أكتوبر الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، 1.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 600 مليون دولار خلال عام.

ولفت التقرير إلى استحواذ واردات روسيا على النصيب الأكبر من حركة التجارة بين البلدين، حيث قدر حجم واردات مصر من روسيا بحوالي 1.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 2.051 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

بينما بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا 326.3 مليون دولار مقابل 277.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.