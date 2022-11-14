«كادمار للملاحة» تنشئ أول مركز لوجستي أخضر بالمنطقة الاقتصادية بالسخنة

كشف المهندس مدحت القاضي، العضو المنتدب لمجموعة كادمار للملاحة، عن إنشاء المجموعة أول مركز لوجستي أخضر في مصر صديق للبيئة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المشروع من شأنه اتباع أفضل الممارسات الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وذكر أن المركز الذي تم إنشاؤه سوف يعمل بنظام الإيداعات الجمركية العامة على مساحة 66 ألف متر، وقد تم افتتاح المرحلة الأولي منه على مساحة 23 ألف متر، وقام بتوفير 75 فرصة عمل.

وأكد “القاضي” أنه قد تم تزويد كل أسقف المخازن بالطاقة الشمسية التي تهدف الي أن يكون المشروع وكل عناصره خضراء وتقليل عملية نقل البضائع المتكرر لقرب المنطقة من ميناء السخنة والعاصمة الإدارية والقاهرة الكبري، حيث إنه من المعروف أن النقل هو أكثر أسباب الانبعاثات الكربونية.

كما يقوم المشروع بتقليل النفايات حيث تقوم الأنظمة التكنولوجية بالمشروع على العمل بطرق الكترونية في حفظ ونقل البيانات وإصدار الفواتير الإلكترونية، وذلك من خلال تمكين العملاء من الحصول على بيانات المخزون وادارة الطلبات من مكان واحد وكذا تقليل كمية البلاستيك المستخدمة في الدمج.

ويستهدف المشروع اجتذاب المصنعين والمستوردين والمصدرين والتجارة الالكترونية وكذا التجارة العالمية والسيارات والبضائع الترانزيت وقطع غيار البواخر والتموينات.

وتعد مجموعة كادمار للملاحة وكيلا لخط هيونداي الكوري “HMM” والتي تقوم بخدمة البضائع بالموانئ المصرية.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها الشركة عبر خط هيونداي الخدمة الملاحية الأسبوعية المنتظمة “JJS” وتنطلق الخدمة من وإلى ميناء السخنة إلى موانئ جبل علي دبي الإمارات وجدة السعودية ومنها إلى باقي دول الخليج.

وكان قد أكد القبطان محمود القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كادمار للملاحة، وكيل الخط بمصر، أن الخدمة تعد إضافة إلى الخدمة الملاحية الحالية للخط الملاحي من دمياط “MD1” إلى موانئ جدة بالسعودية ودول الشرق الأقصي بقارة آسيا الصين، اليابان، تايلاند،سنغافورة، فيتنام، هونج كونج ، ماليزيا والفلبين.

وكشف القاضي عن خطة طموح لدعم أسطول الخط الكوري بـ 8 سفن حاويات عملاقة تم بناؤها واستلامها تباعا.

وتربط الخدمة الجديدة ميناء السخنة بعدة موانئ تضم، موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر وتشمل بورتسودان، جدة، جبل علي، حمد، الشويخ، البحرين، صحار، صلالة، الدمام، عدن، المكلا، الحديدة، بندر عباس، أم قصر، جيبوتي، بربيراموندرا، نافا شيفا، كوشين، تشيناي، توتيكورين، كراتشي، ميناء قاسم الجنوبي، إضافة إلى موانئ الشرق الأقصى والتي تشمل موانئ سنغافورة، هونغ كونج، شنغهاي، شيامن، تشينغداو، شنتشن، كوبي، ناغويا، هو تشي مينه.

ومن المعروف أن الخط الملاحي هيونداي يحتل المركز الثامن على مستوى العالم خلال العام الماضي .

وتعد شركة هيونداي شركة رائدة في شحن الحاويات مقرها كوريا الجنوبية مع أسطول مكون من 72 سفينة وقدرة نقل حمولة تزيد عن 719000 حاوية مكافئة.

وتعد “Hyundai Merchant Marine” واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، حيث تنقل الجزء الأكبر من صادرات كوريا الجنوبية، نظرا لكونها شركة لوجستية متكاملة على مستوى العالم، تلعب “HMM ” دورا مهما في التنمية الاقتصادية لكوريا.