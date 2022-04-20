«كادمار للملاحة» تستأنف خدمة نقل الحاصلات الزراعية إلى روسيا نهاية أبريل

كشف القبطان محمود مدحت القاضي نائب رئيس شركة كادمار للملاحة وكيل الخط الملاحى الروسي” ليدر” 20 عن استئناف الخدمة المباشرة من ميناء الإسكندرية إلى روسيا لنقل المحاصيل الزراعية بين مصر وروسيا .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” المال ” أن الخدمة كانت قد إطلاقها نهاية العام الماضي، إلا أنها توقف بسبب أحداث الحرب الروسية الأوكرانية، والتي سيتم إعادتها من خلال سفينة أسبوعية من الإسكندرية عبر محطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري ” مباشرة إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي .

وتستغرق مدة الرحلة 5 أيام مع تراكي مباشر للبواخر في ميناء نوفوروسيسك. وتعمل خدمة الثلاجات على جدول بحار أسبوعي من ميناء الإسكندرية بسعة 200 حاوية مبردة على الباخرة.

ولفت القبطان محمود القاضي نائب رئيس الشركه إلى أن خط الليدر للحاويات المبردة مستمر في التعاون مع محطة حاويات شركة إسكندرية للحاويات وكادمار بميناء الإسكندرية.

وأضاف القاضي أن الخط مستمر في تقديم خدماته وقد يتوسع بتغطية موانئ أخري تلبية لاحتياجات المصدرين، لافتا إلى أن الشركه لديها خبرة واسعة فى شحن الحاصلات الزراعية منذ عام 1983 وقد حققت نجاحا ملموسا فى موسم تصدير الحاصلات العام الماضي برغم ظروف تفشي جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الخدمة سيكون تركيزها في نقل البطاطس والبرتقال المصري، والتي يزيد عليها الطلب من السوق الروسي ودول البحر الأسود.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ بحسب تقرير صادر أواخر أكتوبر الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، 1.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 600 مليون دولار خلال عام.

ولفت التقرير إلى استحواذ واردات روسيا على النصيب الأكبر من حركة التجارة بين البلدين، حيث قدر حجم واردات مصر من روسيا بحوالي 1.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 2.051 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

بينما بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا 326.3 مليون دولار مقابل 277.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.