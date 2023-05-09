«كادمار للملاحة» تجذب الخط الكورى هيونداي إلي ميناء دمياط

استعاد ” هيونداي “الخط الملاحي الكوري الجنوبي HMM نشاطه وبدء تسيير خدماته بالتردد على الموانئ المصرية

وقال محمود مدحت القاضي نائب رئيس مجلس إدارة شركة كادمار للملاحة ووكيل خط هيونداي HMM فى مصر إن الخط يعود للموانئ المصرية بعد انضمامه لتحالف الاليانس، الذي يضم خطوط الشحن العالمية ، هاباج لويد الألمانى ويانج مينج ، وتحالف الخطوط اليابانية ،مضيفا أن اتفاقية التحالف والخط الكوري هيونداي HMM تمتد حتى عام 2030 .

وتابع القاضي أنه من المزمع أن يقوم الخط بتسيير خدمات ملاحية جديدة لخدمة كافة الموانئ المصرية خلال المرحلة القادمة بما فيها الخدمة الحالية بميناء السخنة، ويعد HMM من أقدم الخطوط التى ترددت على الموانئ المصرية منذ عام 1998 مع شركة كادمار للملاحة.

و أضاف القاضي أن اللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط و الدكتور اللواء رفيق جلال رئيس محطة حاويات دمياط قاما باستقبال ربان الباخرة الكورية بحضوره ممثلا عن شركة كادمار للملاحة و الخط الملاحي الكورى.

وخلال حفل الاستقبال تم تكريم اللواء أحمد حواش و اللواء رفيق جلال علي مجهودات الهيئة و محطة الحاويات لتذليل أية معوقات ووضع إمكانيات الميناء فى خدمة الخطوط المتعاملة معها و التي ساعدت على جذب الخطوط الملاحية العالمية الي الموانيء المصرية.

الجدير بالذكر أن الباخرة حمولة 16ألف حاوية نمطية و يبلغ طولها 365مترا، و غاطسها 14.4مترا و هي تعد أكبر باخرة تدخل محطة حاويات دمياط في رحلتها الأولي.

بدأت رحلتها إلى البحر الأبيض المتوسط ​​على خدمة MD1 ، و تعد الوجهة المقبلة للباخرة بعد ميناء دمياط إلي برشلونة وفالنسيا و جنوا ، قبل العودة إلى آسيا عبر جدة.