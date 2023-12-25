«كادمار إنترناشيونال» تتوسع في مشروعها اللوجستي الأخضر بالعين السخنة

أعلنت شركة كادمار إنترناشيونال، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية بمصر، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعها اللوجستي الأخضر بمنطقة العين السخنة.

وبلغت مساحة المرحلة الثانية من المشروع 22 ألف متر مربع، لترتفع المساحة الإجمالية للمشروع إلى 45 ألف متر مربع. وتضم المرحلة الثانية منطقة مخازن على مساحة 6 آلاف متر مربع، وساحات للحاويات، بالإضافة إلى مخازن للسيارات على مساحة 3 آلاف متر مربع.

يأتي توسع الشركة في مشروعها اللوجستي الأخضر، في إطار زيادة الإقبال من جانب المستوردين على إيداع بضائعهم في المنطقة.

وتتميز المنطقة برسوم تخزين أقلّ بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بالموانئ البحرية، كما يتم تسديد الرسوم بالعملة المحلية، مما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.

وبدأت الشركة أيضًا تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتضمن إنشاء مخزن على مساحة 14 ألف متر مربع ومبنى إداري.

وستكون المنطقة بالكامل منطقة جمركية لخدمة المنتجين والمُصنّعين داخل وخارج المنطقة، مما يسهم في تقليل الضغط على الموانئ البحرية.

وتستهدف الشركة أن يصل إجمالي مساحة المشروع إلى 110 آلاف متر مربع؛ بهدف خدمة حركة التجارة التي تستهدف الحكومة التوسع فيها خلال السنوات المقبلة.

مشروع صديق للبيئة

وإلى جانب التوسع في المشروع، تحرص شركة كادمار إنترناشيونال على تطبيق المعايير البيئية في مشروعها اللوجستي الأخضر.

وتستخدم الشركة الطاقة الشمسية والمعدات الكهربائية في تشغيل المشروع، مما يجعله صديقًا للبيئة ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وتعليقًا على ذلك، قال إسلام العبيدي، نائب رئيس شركة كادمار إنترناشيونال: “نحن حريصون على تطبيق المعايير البيئية في مشروعنا اللوجستي الأخضر. ونعتقد أن ذلك يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة”.

وأضاف العبيدي: “نستهدف أن يكون مشروعنا اللوجستي الأخضر نموذجًا يُحتذى به في مجال الاستدامة البيئية”.

ويمثل مشروع كادمار إنترناشيونال اللوجستي الأخضر خطوة مهمة في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بمصر. ويسهم المشروع في تقليل الضغط على الموانئ البحرية، كما يوفر خدمات لوجستية عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وكان المشروع قد قام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 20 يوليو 2023، حيث يُعدّ المشروع خطوة مهمة في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بمصر.

ويسهم المشروع في تقليل الضغط على الموانئ البحرية، كما يوفر خدمات لوجستية عالية الجودة، وهي إشارة إلى حرص الحكومة على دعم الشركات التي تهتم بالبيئة وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد إسلام العبيدي، نائب رئيس شركة كادمار إنترناشيونال، أن الشركة تحرص على تطبيق المعايير البيئية في جميع مشروعاتها. وقال: “إننا نؤمن بأن الاستدامة البيئية هي أساس التنمية المستدامة”.

وأضاف العبيدي أن الشركة تستهدف أن يكون مشروعها اللوجستي الأخضر نموذجًا يُحتذى به في مجال الاستدامة البيئية.