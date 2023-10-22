«كاثي باسيفيك» تلغي جميع رحلاتها بين هونج كونج وتل أبيب حتى نهاية العام

أعلنت شركة الطيران “كاثي باسيفيك” أنها ألغت جميع رحلاتها بين هونغ كونغ وتل أبيب للفترة المتبقية من العام الجاري، بسبب “الأوضاع القائمة في إسرائيل”، بحسب وكالة بلومبرج.

قرار شركة كاثي باسيفيك

قالت الشركة في بيان إن العملاء الذين لديهم تذاكر سفر بين العاصمتين حتى 31 مارس 2024، “يمكنهم إعادة حجز رحلاتهم، أو تغيير مسارها، أو استرداد قيمة تذاكرهم من دون دفع الرسوم المعتادة”.

“كاثي” أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل للمرة الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى جانب العديد من شركات الطيران الأخرى، بعد تعرض إسرائيل لهجوم من جانب “حركة حماس”. وكانت الشركة تسيّر ثلاث رحلات أسبوعياً إلى إسرائيل قبل تعليق الخدمة، وفقاً لبيانات شركة “سيريوم” لمعلومات الرحلات.