كاتيا شيفر: 5 ركائز لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة بمصر

سمر السيدقالت كاتيا شيفر، مدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن الحكومة المصرية أعدت تقاريرًا وطنية عن التحديات التى تواجه عملية التخطيط الحضرى حالياً، لتنفيذ بنود ونتائج المؤتمر الثالث للتخطيط بكيوتو.وأضافت شيفر، فى الندوة التى نظمتها منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأرب

سمر السيد

قالت كاتيا شيفر، مدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن الحكومة المصرية أعدت تقاريرًا وطنية عن التحديات التى تواجه عملية التخطيط الحضرى حالياً، لتنفيذ بنود ونتائج المؤتمر الثالث للتخطيط بكيوتو.

وأضافت شيفر، فى الندوة التى نظمتها منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بعنوان “تطبيق الخطة الحضرية الجديدة بمصر”، أن الخطة تقوم على 5 نقاط أساسية لوضع إطار عالمى لمعالجة المشكلات القائمة كالصحة والزراعة والتعليم، بجانب تخطيط المدن بشكل جيد وجعلها قريبة من النطاق العمرانى ووجود تشريعات قانونية تختص بتصميمات إنشاء المدن المستدامة.

ولفتت إلى أهمية توافر التمويل الكافى اللازم لإنشاء المدن ورفع كثافتها، وتوفير فرص عمل مصاحبة للتخطيط الجديد بجانب إنشاء الشبكات والطرق والبنية الأساسية.

وشددت على أهمية وضع أولويات لتلك الخطة لتوسيع المساحات المنشأة، وإدخال المناطق الصناعية وغير الرسمية ضمنها.

وأكدت أن الخطة الحضرية الجديدة تتضمن معايير لإنهاء الفقر والإدماج الحضرى لكافة الفئات، فضلًا عن أهمية تحقيق الرفاهية ومبادئ لتخطيط وبناء وتطوير وإدارة وتحسين تللك المناطق الحضرية، وتتضمن اعترافاً بالارتباط بين التحضر والتنمية الجيدة.

وأشارت إلى أهمية حصول المجموعات المهمشة على حقوقها الرئيسية وأهمية العمل بين جميع الشركاء من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والحكومات فى إطار واحد لسهولة التنفيذ.