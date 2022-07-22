«كاتل» و«فورد موتور» يعلنان تعاونهما في مجال صناعة بطاريات الليثيوم

أعلنت الشركة الصينية الرائدة في صناعة بطاريات الليثيوم -أيون للمركبات- شركة أمبريكس المحدودة للتكنولوجيا المعاصرة كاتل وشركة فورد موتور، يوم الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة تحدد إطارًا للتعاون الاستراتيجي العالمي بينهما، بما في ذلك توريد البطاريات إلى الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية.

صناعة بطاريات الليثيوم

وبموجب اتفاقيات منفصلة، ستوفر كاتل أيضًا حزم بطاريات ليثيوم الحديد الفوسفاتية (LFP) لطرازات موستانج ماك-إي في أمريكا الشمالية اعتبارًا من العام المقبل، إضافة إلى طرازات إف-150 لايتننج في أمريكا الشمالية أوائل عام 2024، وطرازات فورد المذكورة أعلاه مدعومة بنظام بطاريات LFP من كاتل، والذي يتميز بعمر بطارية طويل واستقرار حراري.

وتتيح مرونة بنية المركبات الكهربائية لفورد الدمج الفعال لتقنية كاتل المنشورية من خلية إلى حزمة (CTP)، ما يوفر سعة إضافية بسرعة لتوسيع نطاق طلب العملاء وتلبيته.

وCTP هي تقنية تدمج الخلايا مباشرة في الحزم، مما يمكّن الحزمة من تحسين كثافة طاقة النظام، وتبسيط التصنيع وخفض التكلفة.

وتخطط الشركتان للاستفادة من قوتهما لاستكشاف فرص عمل جديدة في جميع أنحاء العالم بشكل مشترك. وبالإضافة إلى إمداد فورد ببطاريات CTP القائمة على نظام LFP ، تعتزم كاتل التعاون مع شركة فورد فيما يتعلق بتقنيات البطاريات الأخرى.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.