«كاتليست للتأجير التمويلي» ترفع محفظتها التمويلية إلى 400 مليون جنيه خلال 2020

تستهدف شركة «كاتليست للتأجير التمويلي» -إحدى شركات «كاتليست بارتنرز القابضة»- رفع محفظتها التمويلية خلال العام الحالي إلى 400 مليون جنيه.

قال طارق عفت، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى فى «كاتليست للتأجير التمويلي»، إنها تستهدف الوصول بحجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بمستهدف بلغ 250 مليونا فى 2019.

يُذكر أن «كاتليست» حصلت على رخصة التأجير التمويلى فى 2014، وبدأت عملها مطلع العام الماضي، ومن أبرز أعمالها توقيع عقد فى مجال خطوط الإنتاج لصالح شركة «عبور لاند» بقيمة 135 مليون جنيه فى سبتمبر الماضي.

وكشف عفت فى تصريحات لـ«المال» أن شركته تستعد لتنفيذ عملية مماثلة لعقد «عبور لاند» فى مجال تمويل الآلات، موضحًا أنها تركز نشاطها بشكل أساسى على القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن شركته تبحث اختراق مجالات جديدة، على رأسها تمويل قطاع أساطيل النقل.

ويقضى العقد الذى تم توقيعه مع شركة «عبور لاند»، بقيام «كاتليست» باستيراد آلات للأولى بموجب الرخصة التى حصلت عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية، تفعيلًا لقانون التأجير التمويلى الجديد.

من جهة أخرى أشار عفت إلى أن شركته تبحث التوسع خارجيًا بدول الخليج وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أنها تتفاوض حاليًا على توقيع عقد تأجير تمويلى فى دبي، وأوضح أن إتمام تلك العملية سيعقبه افتتاح مكتب تابع هناك.

وعلى صعيد آخر، قال عفت إن الشركة تستهدف افتتاح مكاتب لها فى الكويت والسعودية، على أن يأتى التوسع بدول شمال أفريقيا كخطوة تالية.

وصرح بأن كاتليست تتعامل مع أكثر من 12 بنكا محليا وخارجيا لتدبير التمويلات، مشيرًا إلى أنها تعتمد فى بعض الأحيان على السيولة المالية المتاحة لديها.

وقفزت عقود نشاط التأجير التمويلى فى مصر بنسبة %34.1 خلال 2019، ليصل إجمالى قيمتها إلى 55.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 41.6 مليار جنيه فى 2018.

ووفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، تصدرت «بيت الخبرة» للتأجير التمويلى النشاط خلال العام الماضى، بعدما نجحت فى الحصول على حصة سوقية بلغت %18.33 فيما جاءت «كوربليس» فى المرتبة الثانية مقتنصة %14.61 ثم «جى بى» للتأجير التمويلى -المملوكة لمجموعة جى بى- %7.89.