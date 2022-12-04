«كاتليست كابيتال» يعتزم استثمار 850 مليون جنيه العام المقبل

قال عبد العزيز عبد النبى، العضو المنتدب بشركة «كاتليست بارتنرز القابضة»، إن صندوق «كاتليست كابيتال مصر» التابع يُخطط لضخ استثمارات بقيمة 850 مليون جنيه خلال 2023.

ولفت «عبد النبى» فى حوار مع «المال»، إلى أن هناك مخططات لزيادة حجم الصندوق ليصل إلى مليار جنيه، عبر جمع مساهمات جديدة على مرحلتين، الأولى بقيمة 450 مليونًا فى الربع الأول من 2023، والثانية بنحو 100 مليون قبل نهاية العام نفسه.

وأوضح أن صندوق «كاتليست كابيتال مصر» تم إطلاقه منذ عدة شهور، برأسمال مبدئى 450 مليون جنيه، وبمشاركة مجموعة من المؤسسات.

وتابع أن «كاتليست» بدأت مفاوضات فعلية مع مجموعة من الجهات للاكتتاب فى المرحلة الثانية للصندوق خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أن الصندوق يخطط لضخ حوالى 150 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالى فى شركتين، على أن يتم استثمار القيمة المتبقية بواقع 850 مليونًا خلال العام المقبل تباعًا، وفقًا لأوضاع الفرص المتاحة، مضيفاً أنه مستهدف الاستحواذ على 6 أو 7 كيانات، وتحديدًا القطاعات الدفاعية .

ويتمثل مساهمو الصندوق ضمن مرحلة الاكتتاب الأولى فى المؤسسات «القابضة للتأمين»، و«مصر لتأمينات الحياة» وصندوق مصر للتمويل والاستثمار، وبنك القاهرة، وشركة «البريد للاستثمار التابعة» لهيئة البريد المصرى، وبنوك «التجارى وفا» و«لأهلى المتحد»، و«قناة السويس» و«البركة».

على جانب آخر، قال «عبد النبى»، إن «كاتليست القابضة» تُخطط لزيادة أصولها المدارة إلى حوالى 9 مليارات جنيه خلال العام المقبل، وذلك وفقًا لوضع السوق.

وأوضح أن قيمة الأصول المدارة ارتفعت خلال الوقت الحالى لتصل إلى 7 مليارات جنيه، بنحو 17 صندوقًا متنوعًا، ما بين الدخل الثابت والأسهم والنقدية والمتوازنة وغيرها، وتتبع مجموعة من البنوك مثل «الأهلى» و«العربى الأفريقى» وغيرهما . ويتوزع هيكل ملكية «كاتليست بارتنرز القابضة» خلال الوقت الحالى بين 5 مساهمين، وهم عبد العزيز عبد النبى، وماجد شوقى، وطارق عفت، ورامى عثمان، وريلانس لوجيستكس.