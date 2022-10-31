«كاتليست كابيتال» يعتزم استثمار 120 مليون جنيه نوفمبر المقبل

قال عبد العزيز عبد النبى العضو المنتدب بشركة «كاتليست بارتنرز القابضة» إن صندوق «كاتليست كابيتال مصر» التابع يُخطط لضخ استثمارات تتراوح من 100 إلى 120 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتابع – فى تصريحات لـ«المال» – إنه سيتم ضخ تلك الاستثمارات عبر الدخول فى شركتين بالسوق المحلية إحداهما فى مجال الأدوية والأخرى بالتطوير الصناعى، لافتا إلى أن شركته وصلت إلى مراحل متقدمة فى المفاوضات ومن المخطط إتمام الصفقتين قريبا.

فى سياق متصل، كشف «عبدالنبى» أنه تمت مخاطبة العديد من المؤسسات المحلية والخليجية للمساهمة فى الاكتتاب الثانى لصندوق « كاتليست كابيتال مصر» ليتم رفع رأسماله إلى مليار جنيه مقابل 450 مليونا تم جمعها فى المرحلة الأولى.

وقال إنه مستهدف تنفيذ الإغلاق الثانى خلال الربع الأول من العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن «كاتليست بارتنرز القابضة» أطلقت خلال مارس الماضى أول صندوق استثمار مؤثر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم إنشاؤه وفقًا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتمثل مساهمو الصندوق ضمن مرحلة الاكتتاب الأولى فى الشركة القابضة للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة وصندوق مصر للتمويل والاستثمار وبنك القاهرة وشركة البريد للاستثمار التابعة لهيئة البريد المصرى، والتجارى وفا والبنك الأهلى المتحد، وبنك قناة السويس وبنك البركة. وأضاف «عبد النبى» أن هناك استثمارا ثالثا من المخطط إتمامه من جانب صندوق «كاتليست كابيتال مصر» لشركة تعمل فى مجال الأغذية بقيمة قد تصل إلى 50 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى أيضًا، مشيرا إلى أنه من المخطط الدخول بحصص أقلية علما بأن الكيانات محل الاستحواذ من الشريحة الصغيرة والمتوسطة.