قال عبد العزيز عبد النبى، العضو المنتدب بشركة «كاتليست بارتنرز» القابضة إنها تُخطط لرفع أصولها المُدارة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجارى، ليصل الإجمالى إلى 6.5 مليار.

وأضاف – فى حواره مع «المال»- أن شركة إدارة الأصول التابعة للكيان القابض تدير نحو 14 صندوقا متنوعا خلال الفترة الراهنة بإجمالى أصول 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن «كاتليست» تعتزم زيادة هذه الأصول عبر اقتناص إدارة 3 صناديق جديدة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس «كاتليست» القابضة فى 2013 و تمتلك حاليًا أذرعا تابعة تعمل فى مجالات الترويج وتغطية الاكتتابات، والاستثمار المباشر، بجانب صندوق «كاتليست كابيتال مصر» الذى تم إطلاقه مؤخرا، وأيضا ذراع لإدارة الأصول وأخرى لإدارة المحافظ المالية، إلى جانب رخصة للحفظ المركزى، وراع لبورصة النيل.

وأوضح «عبدالنبى» أن ذراع الترويج وتغطية الاكتتابات نفذت 50 عملية متنوعة ما بين صفقات الاستحواذ وتدبير التمويلات و طروحات بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليار جنيه من بينهم 5 صفقات خارجية فى الإمارات والسعودية، خلال الأعوام السبعة الأخيرة.

وأضاف أن هذه الذراع تعتزم مواصلة خطتها خلال العام الجارى باقتناص مزيد من الصفقات بأشكالها المختلفة.

على صعيد الاستثمار المباشر، قال إنه منذ عام 2013 تم الاستثمار فى 6 شركات، جرى بعد فترة التخارج من 4 منها، فيما يظل التواجد بشركتى «روستى للمجمدات» وأخرى تعمل فى تكنولوجيا المعلومات بقيمة استثمارات للشركتين تبلغ 550 مليون جنيه.

وتابع «عبدالنبى» إن شركته تعتزم خلال العام الجارى زيادة استثماراتها لتصل إلى مليار جنيه عبر ضخ 450 مليونا جديدة من خلال الاستحواذ على مجموعة من الشركات.