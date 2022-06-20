«كاتليست» تخطط لإتمام عملية تمويل بقيمة 5 ملايين يورو

قال طارق عفت، رئيس مجلس الإدارة فى شركة «كاتليست» للتأجير التمويلى إنها تُخطط لإتمام عملية تمويل بقيمة 5 ملايين يورو، لصالح كيان محلى يعمل فى مجال الأغذية.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن تلك القيمة ستوجه لشراء خط إنتاج عصائر، ضمن خطة الشركة التوسعية العاملة فى السوق المحلية، متوقعا إتمام العملية خلال الفترة المقبلة؛ إلا أنه فضل عدم الإفصاح عن هوية الكيان.

وأشار إلى أن شركته تتولى إتمام عمليات تمويل أخرى صغيرة الحجم من المتوقع أن يتم تنفيذها خلال العام الجارى.

وأوضح أن نشاط التأجير التمويلى يُعد أحد أهم الأنشطة الواعدة فى السوق المحلية، على الرغم من الضغوط التى تشهدها الشركات العاملة فى المجال حاليًا.

وأكد أن أداء شركات التأجير التمويلى، عادة ما يتأثر سلبًا بمعدلات التضخم المرتفعة فى الأسواق، والتى تؤدى بدورها إلى حالة من الهدوء فى تحركات الشركات بتنفيذ خططها التوسعية وشراء معدات.

تجدر الإشارة إلى أن جزءا كبيرا من أداء شركات التأجير التمويلى مرتبط بتوجه الشركات لتمويل عمليات شراء خطوط إنتاج ومعدات.

وأضاف عفت أنه بعيدًا عن الضغوط الحالية التى يشهدها التأجير التمويلى فإن النظرة متفائلة للنشاط وأيضا للتخصيم على المدى البعيد.

تجدر الإشارة إلى أن حجم عمليات التأجير التمويلى خلال أبريل الماضى ارتفع بنسبة %14.8 على أساس سنوى، ولكن تراجع بنحو %55.4 على أساس شهرى ليصل إلى 4.6 مليار جنيه، من بينها نسبة %77.4 منها ممنوحة لأنشطة الأراضى والتمويل العقارى.

وسجلت التمويلات الممنوحة من قبل شركات التأجير التمويلى حوالى 80 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة مع 28.6 مليار فى 2017 بمعدل نمو %180 خلال السنوات الأربع الماضية، رغم تداعيات جائحة كورونا، وتتوقع الهيئة العامة للرقابة المالية أن يُسجل النشاط أداء متميزا خلال الأعوام المقبلة.

◗❙عفت: القطاع أمامه فرصة كبيرة للنمو برغم ضغوط المرحلة الحالية