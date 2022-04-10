علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «كاتليست بارتنرز القابضة» استحوذت على نحو %15 من رأسمال «سيكونس فينشرز» لإدارة رأس مال المخاطر.

وقالت المصادر إن ذلك يأتى فى إطار خطة «كاتليست» التوسعية بضم كيانات جديدة تحت مظلتها، فيما فضلوا عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة.

مصادر: فى المراحل الأخيرة للحصول على موافقات الجهات الرقابية للشركة الجديدة

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هذا التحالف سيؤسس شركة جديدة باسم «سيكونس فينشرز مصر» برأسمال 10 ملايين جنيه، وحاليًا فى مرحلة الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

وأشارت إلى أن هيكل ملكية الكيان الجديدة سينقسم بواقع %25 لصالح «كاتليست» و%75 لصالح نظيرتها «سيكونس فينشرز»، لافتين إلى أنهُ عقب انتهاء عملية التأسيس للكيان الجديد سيتم نقل الصندوق الذى كانت قد أعلنت عنهُ «سيكونس فينشرز» سابقًا تحت مظلته بقيمة اكتتاب لمرحلتهُ الأولى ستصل إلى 150 مليون جنيه.

وكانت «المال» نشرت مؤخرا أن شركة «سيكونس فينشرز» لإدارة رأسمال المخاطر تُخطط لاستثمار 150 مليون جنيه خلال العام الجارى، توجه لصالح 10 كيانات ناشئة بالمجال التكنولوجى يتم جمعها من قيمة الاكتتاب الأولى لصندوق «إيجيبت ديب تك».

وأوضحت المصادر أنه سيكون هناك نوع من التكامل بين صندوق «إيجيبت ديب تك» وصندوق «كاتليست كابيتال مصر» الذى تم إطلاقه مؤخرا.

وفسرت المصادر أن «إيجيبت ديب تك» سيكون مخصصا للاستثمار فى الشركات الناشئة وتأهيلها عبر توسيع حجم أعمالها حتى تصل إلى مرحلة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت أنهُ عقب ذلك سيكون هناك فرصة لدخول صندوق «كاتليست بارتنرز» التابع والذى أطلقتهُ مؤخرًا بالدخول أيضا فى هذه الكيانات، وذلك فى إطار عمليات التعاون المشترك بين الكيانين.

وبالفعل أطلقت «كاتليست بارتنرز» مؤخرًا أول صندوق استثمار مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باسم «صندوق استثمار كاتليست كابيتال مصر»، ومن المخطط أن يستثمر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة المغلقة وفقًا لقواعد والخطابات الدورية للبنك المركزي، وتمت عملية الإغلاق الأول لهُ بقيمة 450 مليون جنيه.

يذكر أن «سيكونس فنشرز» تأسست عام 2019، وبدأت مزاولة نشاطها رسميًا 2021، وهى شركة تعمل على مساعدة الكيانات الناشئة ورواد الأعمال التى تسعى إلى تقديم حلول تكنولوجيا حديثة فى مختلف المجالات.

وتمكنت «سيكونس فينشرز» منذ عملية التأسيس من الاستثمار بحوالى 4 شركات بالمجال التكنولوجى، من بينها «ROLOGY» و«نقدى للتكنولوجيا المالية» بقيمة 15 مليون جنيه تم جمعها بمساهمات خاصة من مساهميها.