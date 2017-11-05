كاتب سعودى : ما يحدث في السعودية عاصفة حزم لبناء دولة جديدة

أحمد الدسوقى:وصف صالح الزهراني الكاتب السعودي، ما حدث صباح الأحد، من إيقاف 49 مسئولًا ما بين أمراء ووزراء في السعودية، بعاصفة حزم لبناء دولة السعودية الجديدة.وقال الزهراني، فى مداخلة تلفونية ببرنامج "هنا العاصمة"، إن المملكة شكلت لجنة عليا من خلال ديوان المراقبة العامة، لكشف كل فاسد ومحاسبت

أحمد الدسوقى:



وصف صالح الزهراني الكاتب السعودي، ما حدث صباح الأحد، من إيقاف 49 مسئولًا ما بين أمراء ووزراء في السعودية، بعاصفة حزم لبناء دولة السعودية الجديدة. وصف صالح الزهراني الكاتب السعودي، ما حدث صباح الأحد، من إيقاف 49 مسئولًا ما بين أمراء ووزراء في السعودية، بعاصفة حزم لبناء دولة السعودية الجديدة.

وقال الزهراني، فى مداخلة تلفونية ببرنامج “هنا العاصمة”، إن المملكة شكلت لجنة عليا من خلال ديوان المراقبة العامة، لكشف كل فاسد ومحاسبته، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا ، مضيفا :” السعودية أمام عهد جديد ومشرق وستصبح هيئة عالمية للاستثمار”.

وأشار الكاتب السعودي إلى أن كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستكون تحت تصرف الدولة، موضحًا أن المملكة تشكل لجانا للتحقيق في ملفات الفساد التي تكتشفها.