كاتبة انجليزية : النظام الملكى فى بريطانيا قد يختفى خلال جيلين

الكاتبة: "من الصعب جدا فهم الفكرة وراء النظام الملكي في عالم حديث"

قالت الكاتبة هيلاري مانتل في مقابلة إن الملكية البريطانية التي يعود تاريخها لما يزيد على ألف عام ربما تختفي في غضون جيلين، مضيفة أنها معجبة بتفاني الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما ووريث العرش الأمير تشارلز أمير ويلز، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مانتل (69 عاما) لصحيفة التايمز “أعتقد أنهما يقومان بدورهما… بأفضل ما يمكن وبكل جدية”.

ولكن عندما سُئلت عن المدة الباقية للنظام الملكي، ردت بأنه “في تقديرها” مجرد جيلين.

الكاتبة: “من الصعب جدا فهم الفكرة وراء النظام الملكي في عالم حديث”

وقالت “من الصعب جدا فهم الفكرة وراء النظام الملكي في عالم حديث يُنظر فيه إلى أناس على أنهم مشاهير فحسب”.

وإذا تحققت وجهة نظر مانتل، فلن يصبح الأمير جورج ملكا. والأمير جورج البالغ من العمر ثمانية أعوام هو حفيد الملكة إليزابيث والثالث في ترتيب ولاية العرش بعد جده تشارلز (72 عاما) وأبيه الأمير وليام (39 عاما).

وعلى الرغم من أن الاستطلاعات تشير إلى أن أغلبية واضحة من البريطانيين ما زالوا يدعمون النظام الملكي ويحترمون بشكل خاص الملكة ويُعجبون بها، أظهر استطلاع للرأي في مايو أن الشبان في بريطانيا يفضلون الآن رئيس دولة منتخبا.

وأحجم متحدث باسم قصر بكنجهام عن التعليق.

العائلة المالكة في بريطانيا تخضع لبرتوكول وقواعد صارمة

يشار إلى أن تخضع العائلة المالكة في بريطانيا لبرتوكول وقواعد صارمة، تشمل الملبس والمأكل والسيلفي والنوم والمشي.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطاينة إن قلة من الناس يدركون أهمية قواعد الإتيكيت مثل العائلة المالكة البريطانية، التي تطبق على كل شيء مثل الملابس والهدايا إلى أكل وتسمية الأطفال حديثي الولادة.

أفراد العائلة المالكة يتدربون على تلك القواعد منذ صغرهم

وأفادت خبيرة الإتيكيت مايكا ميير في تصريح لمجلة “بيبول” بأن أفراد العائلة المالكة يتدربون على تلك القواعد منذ صغرهم بمجرد أن يكبروا بما يكفي للجلوس إلى المائدة.

كما ينسحب ذلك على الأشخاص الذين ينضمون للعائلة لاحقا مثل دوقتي كامبريدج وساسكس.

وكانت ميجان ماركل قالت خلال مقابلتها الشهيرة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري أن زوجها الأمير هاري علمها تلك القواعد.

وذكرت “إندبندنت” أن على أفراد العائلة المالكة عند لقاء الملكة تحيتها بطريقة محددة، رغم أن موقع العائلة المالكة لا ينص على قواعد يجب اتباعها.

لكنه يؤكد على أهمية المجاملة، حتى لو أنك أحد أفراد العائلة المالكة، فبالنسبة للرجال فيجب إحناء الرأس قليلا، بينما تنحني النساء قليلا، ويفضل المصافحة بالطريقة المعتادة للأشخاص الآخرين.

وتابعت الصحيفة أن المجلة أشارت إلى أنه يجب مخاطبة الملكة بطريقة رسمية صحيحة بتسميتها “جلالتك” ثم “سيدتي”.

ونقلت “إندبندنت” عن مؤلفة كتاب عن التدريب الذي يتلقاه المربيات الملكيات في كلية نورلاند في باث، لويز هيرين، قولها إن الأطفال في العائلة المالكة يخضعون لجدول صارم للغاية يتضمن اللعب في الهواء الطلق مرة على الأقل يوميا.

وتقول إن اللعب مثل ركوب الدراجات، واللعب مع الكلاب، وربما بعض أعمال الزراعة.