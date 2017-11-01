كاتبة أمريكية : داستن هوفمان تحرش بي جنسيًّا

إعداد- عبد الغفور أحمد محسناتهمت الكاتبة الأمريكية آنا جراهام هنتر، نجم هوليود دستن هوفمان (80 عامًا) بالتحرش بها عام 1985 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.وقالت هنتر التي تبلغ حاليًّا 49 عامًا: "هوفمان تحرش بي خلال العمل بالفيلم التليفزيوني (Death of a Salesman)، وطلب ممارسة الجنس معي م

إعداد- عبد الغفور أحمد محسن





اتهمت الكاتبة الأمريكية آنا جراهام هنتر، نجم هوليود دستن هوفمان (80 عامًا) بالتحرش بها عام 1985 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.

وقالت هنتر التي تبلغ حاليًّا 49 عامًا: “هوفمان تحرش بي خلال العمل بالفيلم التليفزيوني (Death of a Salesman)، وطلب ممارسة الجنس معي مستخدمًا ألفاظًا غير لائقة”.

وتابعت: “طلب مني هوفمان أن أدلك قدميه في اليوم الأول من التصوير.. وقد فعلت”.

وأضافت: “كان يغازلني بكثافة وأمسك مؤخرتي 4 مرات وتحدّث عن الجنس معي وأمامي”.

وأوضحت أنها اشتكت من أفعال هوفمان معها لكن أحدهم نصحها بالصمت؛ حتى لا تعطل إنتاج العمل.