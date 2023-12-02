«كاتاليست كابيتال مصر» تستثمر 100 مليون جنيه في شركة «أيه اي دي» للتطوير الصناعي

أعلن صندوق كاتاليست كابيتال مصر – سي سي إي، عن استثمار مبلغ 100 مليون جنيه في شركه الإسكندرية للتطوير الصناعي “أيه اي دي”.

ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منه، فإن هذا التعاون الاستراتيجي يهدف إلى دفع التطوير المستدام بمصر و جذب استثمارات أجنبية، من خلال تطوير مصانع بنظام تسليم المفتاح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح البيان، أن كون صندوق كاتاليست الأول للاستثمار المؤثر بمصر و الشرق اللأوسط، فإنه ملتزم بإحداث تغير إيجابي وترويج الأهداف المستدامة للأمم المتحدة من خلال استثماراته.

وقال إن هذا الاستثمار يبرز التزام الصندوق في دعم المشروعات المبتكرة التي لها إمكانية دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة بمصر.

ونوه إلى أن شركة أيه اي دي تركز من خلال عملها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس علي تطوير مصانع بنظام تسليم المفتاح لاستقطاب المستثمرين الاجانب، وتهدف إلي خلق منطقة صناعية و لوجستية صديقة للبيئة، على امتداداً ربعمائه الف متر مربع بالمنطقة الشمالية الغربية لقناة السويس، مزودة بالمرافق المتطورة و البنية التحتية المصممة لتناسب احتياجات الشركات الدولية.

وقال ماجد شوقي، رئيس مجلس ادارة سي سي إي إن “كاتاليست كابيتال مصر فخورة بالشراكة مع اليكس ستيل واطلاق أيه اي دي، و هي مبادرة شامله تتماشي مع مهمتنا لقيادة التنمية المستدامة بمصر.”

وأضاف “من خلال استثمار 100 مليون جنيه و الاستحواذ علي حصة أقلية كبيره في أيه اي دي، نهدف لتوفير الاستشارات المالية اللازمة لمساعدة الشركة على تخطي العقبات الاقتصادية الحالية وتوفير مناخ مشجع لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.”

هذا وتتمتع اليكس ستيل، و التي تمتلك حصة الأغلبية في أيه اي دي، بأكثر من 30 عاما من الخبرة في تطوير المصانع بنظام تسليم المفتاح، وتستهدف من خلال هذا الاستثمار ضمان تحقيق أعلى المعايير وإيصال مصانع على الطراز العالمي للمستثمرين الأجانب.

ويعزز هذا التعاون القوي والخبرة لكل من سي سي إي وأليكس ستيل لإنشاء منصة لجذب الاستثمارات الدولية، وخلق فرص عمل، كما أنها ستسهم في تنشيط الاقتصاد المصري.

وقال ممدوح حسني، المدير التنفيذي لأليكس ستيل إن الشراكة ستلعب دوراً محورياً في جذب المستثمرين لمنطقة قناة السويس، ما سيخلق نظاما بيئيا صناعيا صلبا، وسيقود التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.

وكونه شريكا لصندوق سي سي إي في اطلاق اول صندوق استثمار خاص مؤثر بمصر و الشرق اللأوسط، فان برنامج التطوير للأمم المتحدة في مصر ملتزم بدعم القطاع الخاص في ترويج اهداف التنمية المستدامة.

وقال اليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج التطوير للأمم المتحدة في مصر :”ممتنون للشراكة مع كاتاليست كابيتال مصر لاطلاق اول صندوق استثمار مؤثر في مصر و الشرق الاوسط حيث يلعب القطاع الخاص دور محوري في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، و نحن في برنامج التطوير للأمم المتحده في مصر ملتزمون بتوسيع مثل هذه المبادرات المؤثرة” .

فيما صرح رامي عثمان شريك في كاتاليست بارتنرز للاستثمار : “هذا التعاون بين كاتاليست كابيتال مصر و اليكس ستيل، يعكس الرؤية المشتركة لترويج التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل, و الازدهار بمصر”.

وأضاف : ” أن تركيز الشركه علي تطوير المصانع بنظام تسليم المفتاح سيجذب الاستثمارات الاجنبية، وينقل وسائل التكنولوجيا المتقدمة الي مصر، و سيساهم في تطوير الاقتصاد المصري بشكل عام” .

و اليكس ستيل انشئت في 1991 كجزء من “اليكس جروب” التي تعمل في صناعة الصلب، و هي إحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال تصميم الهياكل الفولاذية وهندستها وتصنيعها وطلاءها وتركيب جميع أنواع مشاريع الهياكل الفولاذية، و تهدف لتوفير حلول متكاملة في خدمات التشييد و البناء.

وصندوق كاتاليست كابيتال مصر هو أول صندوق استثمار مؤثر بمصر و الشرق الأوسط، و الذي يستثمر في الشركات الصغيرة و المتوسطة سريعة النمو.

ومدير الصندوق هى شركة “كاتاليست بارتنرز هولدنج” وهو بنك استثمار متكامل يقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية، والاستثمارات البديلة، وخدمات الصناديق والحفظ، ووساطة التأمين، والخدمات المالية غير المصرفية.