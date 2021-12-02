«كابيتال هيلز»: 400 مليون جنيه مبيعات مستهدفة لمشروع بارك يارد أكتوبر

خلال الربع الأول من العام المقبل

انتهت شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري من إنجاز 50% من إنشاءات مشروع «بارك يارد» بقلب مدينة السادس من أكتوبر.

وقال محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بنحو 400 مليون جنيه من المشروع خلال الربع الأول من العام 2022.

أضاف أن المشروع متعدد الاستخدامات ويضم أنشطة تحارية، إدارية، طبية، وترفيهية، كما يضم المول مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة، نظرا لموقعه المتميز بقلب المدينة وسط الكتلة السكنية والجامعات والميادين الرئيسية بالمدينة.

وأشار صلاح إلى أن المشروع يقام على مساحة 11.2 ألف متر مربع، ومكون من بدروم وأرضي و3 أدوار متكررة، وبمبيعات مستهدفة تتخطى المليار جنيه.

تنتهي من 50% من إنشاءات مشروع «بارك يارد» بالسادس من أكتوبر

ولفت إلى أن المشروع ينفذ على مرحلتين، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى خلال 12 شهرا، على أن يسلم المشروع بالكامل خلال العام 2023.

ويضم المشروع مساحات مختلفة تبدأ من 24 مترا للإداري، 58 مترا للطبي، علاوة على دوبلكسات ومساحات مختلفة للمحلات التجارية، وستغير الشركة مفهوم الاستثمار في مدينة السادس من أكتوبر.

أنظمة السداد

كما تقدم الشركة تسهيلات وأنظمة دفع وسداد مختلفة، حيث تصل فترات السداد حتى 10 سنوات بأقساط متساوية، لأول مرة في مدينة السادس من أكتوبر.

تعد شركة كابيتال هيلز أحد الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وتنفذ عددا من المشروعات المتميزة في مناطق مختلفة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز أن الشركة تستعد لبدء الإنشاءات في مشروعيها بالعاصمة الإدارية بوينت 9، وبوينت 11، خلال الفترة المقبلة، وفق الخطط الزمنية المحددة.

مشروع « Point 9» يتكون 9 أدوار على مساحة 2.400 متر، ويقع في منطقة الداون تاون قرب محطة المونوريل والنهر الأخضر، وفندق الماسة ومنطقة البنوك.

مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

كما تطور كابيتال هيلز مشروع « Point 11» ويتكون من 11 دور على مساحة 2.450 متر، يقع في منطقة الداون تاون، في موقع حيوي بالقرب من أهم معالم العاصمة الإدارية، أبرزها النهر الأخضر، وفندق الماسة، والحي الحكومي، ومحطة المونوريل.

ويقع point 11 mall على بعد 20 دقيقة من مدينة القاهرة الجديدة، ويقع على بعُد 5 دقائق فقط من مسجد الفتاح العليم، والكاتدرائية، والبرج الأيقوني، والقصر الرئاسي.

كما أطلقت كابيتال هيلز مؤخرا، أكبر Mega Complex في الداون تاون علي 3 قطع أراضي متصله بمساحه 10,000 متر مربع و مساحه بنائية 41,000 متر مربع بأكبر واجهة في الداون تاون بمساحة 11,400 متر مربع.

وأكد صلاح أن كابيتال هيلز تهتم بالجودة والتفاصيل لتقديم منتج عقاري مختلف قادر على المنافسة، كما يتطابق مع متطلبات العملاء، ويوفر تصميمات عصرية وحلولا تكنولوجية خاصة لأصحاب الأعمال في المشروعات متعددة الأنشطة

ولفت إلى أن الشركة تدرس السوق العقارية جيدا للتعرف على احتياجات العملاء قبل البدء في مشروعاتها وذلك لتتلاقى مشروعات الشركة مع احتياجات السوق مما يساعدها على تحقيق معدلات إنجاز كبيرة ونجاح خططها التسويقية في تحقيق مستهدفاتها.