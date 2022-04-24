أطلقت شركة كابيتال لينك للتطوير العقاري مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمبيعات مستهدفة 2.5 مليار جنيه.

وقال أشرف بديع رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال لينك للتطوير العقاري ، إن المشروع الجديد يقع في منطقة” R8 “بالعاصمة الإدارية الجديدة بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.

وأضاف، أن المشروع يضم العديد من المزايا التنافسية التي تجعله مشروعًا فريدًا ومميزًا، بداية من موقع المشروع وتفاصيله والخدمات العديدة والمتميزة بالإضافة إلى أنظمة السداد التي يتم طرح المشروع بها، لافتا إلى تقديم أنظمة سداد مرنة تم دراستها بما يتناسب مع التطورات السعرية للعقارات والقدرة الشرائية للعملاء.

وأكد علي جابر، رئيس القطاع التجاري بشركة كابيتال لينك للتطوير العقاري أن طرح المشروع الجديد يأتي ضمن خطة الشركة للتوسع في تنفيذ مشروعات سكنية وتحقيق التنوع في محفظة استثماراتهاكما يتميز هذا المشروع بأنه أول المشروعات التي تم طرحها عقب تطبيق خطة إعادة هيكلة القطاع التجاري بالشركة.وأوضح أن الشركة بدأت منذ فترة خطة لإعادة هيكلة القطاع التجاري بها، وذلك من خلال وضع خطة إستراتيجية مدروسة بعناية لكافة التفاصيل لدعم آلية عمل القطاع التجارى بالشركة والمساهمة فى تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لها، بالتركيز على استقطاب الكفاءات المميزة التي تساعد في تنفيذ هذه الخطة وتحقيق أهداف الشركة.

وتابع إن الشركة ستتسلم أرض المشروع الشهر المقبل، على أن يبدأ التنفيذ بمجرد الحصول على التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ بالتمويل الذاتي، مشيرا إلى أن الإسراع بمعدلات التنفيذ يقلل حجم المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.

ولفت إلى أن فريق التسويق والمبيعات بالشركة يضم نخبة من مسئولى المبيعات والتسويق ذوى الخبرة والكفاءة والاحترافية والقدرة على خدمة العميل بامتياز، حيث قامت الشركة بتكوين فريق مميز ومؤهل للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة والتطور فى عمل الشركة والتوجه لتنفيذ مشروعات سكنية.

وتابع إن الشركة لديها خطة توسعية خلال الفترة المقبلة تركز على التوسع في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة سهل حشيش وذلك لتنفيذ مشروع سكني سياحي يحقق التنوع في محفظة مشروعات الشركة ويلبي احتياجات العملاء لسكن ثان، كما أن استمرار التنمية والعمل بالعاصمة الإدارية يعزز خطة أي مستثمر لزيادة حجم مشروعاته بها.

وقال إن السوق العقارية تشهد مرحلة انتقالية خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثيره على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للوحدات الجديدة، ولكن السوق العقارية قادرة على مواجهة التحديات، نظرًا للاعتماد على الطلب الحقيقي، فضلا عن التيسيرات التي تقدمها الدولة لدعم القطاع، وكذلك مرونة الشركات العقارية في تقديم أنظمة سداد تناسب القدرة الشرائية للعملاء.

وأضاف أن إجمالي محفظة الشركة تضم 4 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتنوع أنشطتها ما بين التجاري والإداري والطبي، وهي مشروعات “سولانو” و”دورادو” و”فيرونا” و”لافال”، وتم الحصول على تراخيص البناء لـ3 مشروعات، وبدأت إنشاءات مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطتها للحفاظ على الجدول الزمني المحدد للتنفيذ والتسليم.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ملياري جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال العام الجاري، وذلك عقب إطلاق المشروع الجديد وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى خطة الشركة للتواجد في عدد من المعارض العقارية خلال العام الجاري ومنها معرض نيكست موف يونيو المقبل، ومعرض سيتي سكيب مصر سبتمبر المقبل.