«كابيتال لينك» تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات بمشروع «كارديا» العاصمة الإدارية

تستهدف شركة كابيتال لينك للتطوير العقارى تحقيق ثلاثة مليارات جنيه مببعات تعاقدية بمشروع كارديا العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت شركة كابيتال لينك للتطوير العقارى أعلنت منذ فترة عن طرح كاسترو فيلا (Kastro Villa ) إحدى مراحل أحدث مشروعاتها كارديا بمنطقة “R8” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المهندس أشرف بديع رئيس مجلس الإدارة أن كاسترو فيلا هو منتج عقارى جديد يتميز بتصميمات فريدة وإرتفاعات عالية للأسقف (Double Hight) بالإضافة لموقع المشروع المتميز والأسعار التنافسية وتوفير أنظمة سداد مرنة تتناسب مع التطورات السعرية للعقارات والقدرة الشرائية للعملاء بالإضافة للإطلالات على مساحات خضراء واسعة والتى توفر الخصوصيه والرفاهية المتميزة لعملاء الشركة.

وأضاف “بديع” أن مشروع كارديا يقع بمنطقة الـ “R8” وتتميز مساحات وحدات (كاسترو فيلا) بأنها متنوعة تبدأ من 278 وحتى 337 مترا.

وقال إن الشركة تعاقدت مع الاستشاري الهندسي محمد حافظ (Hafez consultants) لعمل التصميمات الهندسية للمشروع، كما تم التعاقد مع شركة ماستر لينك كمقاول عام للمشروع.

وكشف رئيس مجلس الإدارة عن امتلاك كابيتال لينك لمحفظة أراض تضم خمسة مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تتنوع مابين الإداري والتجارى والسكنى والطبى (كارديا – سولانو – دورادو – فيرونا – لافال).

وتابع :” تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمول فيرونا وجار استكمال أعمال الإنشاءات بجميع المشروعات”.

جدير بالذكر أن سيتم بدء أعمال الإنشاءات بالمشروع السكني “كارديا” فور الحصول على جميع تراخيص البناء بعد عيد الفطر.