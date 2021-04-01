تأميـــن

«كابيتال» لوساطة التأمين تؤسس وحدة للرد على استفسارت العملاء حول «كورونا»

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد جددت ترخيص شركة كابيتال لوساطة التأمين خلال الأيام الماضية لمدة ثلاث سنوات أخرى وحتى عام 2024.
الشاذلي جمعة 3:27 م, الخميس, 1 أبريل 21 3:27 م, الخميس, 1 أبريل 21

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أسست شركة كابيتال لوساطة التأمين وحدة متخصصة للرد على استفسارات العملاء فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وكشف أسامه منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الهدف من هذه الوحدة هى دعم عملاء الشركات ومدهم بكافة الإرشادات والتعليمات اللازمة للتعامل مع الوباء مثل سبل الوقاية من الفيروس والإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة

وأوضح منصور أن تلك الوحدة تأتى كنوع من المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركة والوقوف بجانب العملاء وقت الأزمات، لتقليل حل الفزع لديهم وبث الطمأنينة فى نفوسهم، وتوفير دليل وبيانات عن المستشفيات التي لديها وحدات عزل وتعامل مع مرضي كورونا، وبيان أسعارها والمساعدة في الحصول علي خصومات مقدمي الخدمات لدعم العملاء وتيسيرا عليهم فى الحصول على تلك الخدمات.

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وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “كابيتال” لوساطة التأمين أن شركته أرادت توصيل رسالة من خلال تلك الوحدة وهى أن دور الوسيط أعم واشمل من مجرد جلب العملاء لشركات التأمين، أو توفير التغطيات التأمينية للعملاء عبر شركات التأمين وإنما لها دور فى المسئولية المجتمعية، ودعم عملاء التأمين وقت الأزمات.

تجديد ترخيص كابيتال لوساطة التأمين

ولفت أن شركته نجحت فى تأكيد شعارها وهو “يمكنك الإعتماد علينا” وأن ما يهم شركته هو توطيد جسور الثقة بينما وبين عملائها وشركاءها من شركات تأمين وغيرهم، عبر تقديم أفضل الخدمات بسهولة وسرعة ورمونة.

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وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد جددت ترخيص شركة كابيتال لوساطة التأمين خلال الأيام الماضية لمدة ثلاث سنوات أخرى وحتى عام 2024، بعد التأكد من استيفاء الشركة لمتطلبات التجديد وسجل نشاطها فى السوق خلال الثلاث سنوات الماضية ، حيث يتم التجديد لترخيص مزاولة شركات وساطة التأمين لنشاطها كل ثلاث سنوات.

وكشف منصور أن الفترة الماضية شهدت معاناة شركات الوساطة من منافسة غير شريفة من قبل الوسطاء الأفراد، حيث توجد مضاربات على عمولات الوساطة وخطف عمليات بين الوسطاء فى ظل تكبد شركات الوساطة مصاريف إدارية وعمومية أكبر من الوسيط الفرد مثل الضرائب ورسوم الإشراف والرقابة والالتزام بتقديم تقارير مالية ربع سنوية وميزانية سنوية وانعقاد جمعية عمومية سنوية، وتحمل رواتب فريق العمل وغيرها.

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بقلم الشاذلي جمعة

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