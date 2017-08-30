بورصة وشركات

كابيتال جلوبال ترفع حصتها في الدلتا للتأمين

رجب عزالدين: أعلنت شركة الدلتا للتأمين عن قيام شركة " كابيتال جلوبال ليميتد " بشراء عدد 410 ألف سهم من أسهمها بقيمة اجمالية 6.3 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تصبح نسبة مساهمة Capital Global INVESTMENT LIMITED  5.77% من أسهم الشركة مقابل 3.95% قبل العملية". وب
30 أغسطس، 2017 30 أغسطس، 2017

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رجب عزالدين:

أعلنت شركة الدلتا للتأمين عن قيام شركة ” كابيتال جلوبال ليميتد ” بشراء عدد 410 ألف سهم من أسهمها بقيمة اجمالية 6.3 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تصبح نسبة مساهمة Capital Global INVESTMENT LIMITED  5.77% من أسهم الشركة مقابل 3.95% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 15.53 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

و تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 90 مليون جنيه، موزعاً على 22.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيه للسهم.

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