كابيتال جلوبال تبيع حصتها فى الدلتا للتأمين بقيمة 29 مليون جنيه

رجب عز الدينأعلنت شركة الدلتا للتأمين قيام شركة كابيتال جلوبال إنفستمنت ليمتد، ببيع كامل حصتها البالغة 1.4 مليون سهم، بقيمة اجمالية 29 مليون جنيه تقريبًا.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن متوسط سعر السهم فى الصفقة بلغ 20 جنيهًا، وتم التنفيذ بوساطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية

رجب عز الدين





أعلنت شركة الدلتا للتأمين قيام شركة كابيتال جلوبال إنفستمنت ليمتد، ببيع كامل حصتها البالغة 1.4 مليون سهم، بقيمة اجمالية 29 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن متوسط سعر السهم فى الصفقة بلغ 20 جنيهًا، وتم التنفيذ بوساطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة، فى وقت سابق، قيام شركة القابضة المصرية الكويتية بتنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم على 5.8 مليون سهم من أسهم “الدلتا للتأمين” بقيمة إجمالية 116.8 مليون جنيه.

وارتفعت حصة “القابضة الكويتية” في “الدلتا للتأمين” بعد تنفيذ الصفقة إلى 55.4%، مقارنة بـ32% قبل التقدم بعرض الشراء.

ويبلغ رأسمال “الدلتا للتأمين” 100 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.