كابيتال جروب تدرس إنشاء فندق بالبروج

أسماء السيدقال أحمد فتحي، رئيس قطاع التطوير بشركة "كابيتال جروب بروبير تز"، إن شركته تدرس إنشاء فندق بجوار مشروع شركة "ريدكون ميديكال باركس" الطبي، بمنطقة البروج، لخدمة المرضي، وتسهيل اعتزام الأخيرة اختراق مجال السياحة العلاجية .وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته "ريكون ميديكال باركس" اليو

أسماء السيد

قال أحمد فتحي، رئيس قطاع التطوير بشركة “كابيتال جروب بروبير تز”، إن شركته تدرس إنشاء فندق بجوار مشروع شركة “ريدكون ميديكال باركس” الطبي، بمنطقة البروج، لخدمة المرضي، وتسهيل اعتزام الأخيرة اختراق مجال السياحة العلاجية .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته “ريكون ميديكال باركس” اليوم، اﻹثنين، أن مشروع إنشاء الفندق لا يزال في مراحله اﻷولى .

ولفت إلي أن شركته تعمل خلال الفترة الراهنة على مشروع البروج، إذ انتهت من بيع إجمالي وحدات المرحلة اﻷولى.

وعقدت “ريدكون باركس” التى تأسست بداية العام الجاري، التى تُعد إحدى شركات مجموعة “ريدكون العقارية” مؤتمرًا صحفيًا، ﻹعلان إطلاق مشروعها الطبي اﻷول ” البروج ميديكال ديستركت” على طريق اﻹسماعيلية.

تجدر اﻹشارة إلي أن شركة كابيتال جروب بروبيرتيز تعاقدت مؤخرًا، مع شركة ميديكال ريدكون لتنفيذ مشروع طبي متكامل ضمن مشروعها الرئيس البروج الذي يقام على مساحة 1212 فدانًا، ويضم 30 ألف وحدة سكنية في المنطقة، بين طريق السويس والإسماعيلية الصحراوي، بحجم استثمارات مستهدفة بقيمة ٤٠ مليار جنيه.