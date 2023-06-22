«كابيتال جروب بروبرتيز» تجدد التزامها بخطط النمو الاستراتيجي في مصر

أعلنت شركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري (CGP)‏، خططها للتوسع الاستراتيجي في البلاد، مع التركيز على ترسيخ حضورها والإسهام بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتطور الحضري في مصر.

وفي إطار خطتها للنمو عينت كابيتال جروب بروبرتيز المهندس أحمد عارف في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، نظرأ لما يتمتع به خبرات مهنية وقيادية واسعة، اكتسبها عبر مسيرة عمله الحافلة والتي تمتد لأكثر من 20 عامأ في قطاع العقارات في مصر والامارات والمغرب.

ويُعد عارف من الأعضاء المؤسسين لشركة كابيتال جروب بروبرتيز منذ تأسيسها في عام 2015, حيث تولى حينها قيادة قسم التطوير بالشركة.

وسيعمل من خلال منصبه الجديد على قيادة جهود الشركة الرامية إلى التوسع بعملياتها، مستفيدأ من فهمه العميق للسوق المصري وخبرته الواسعة في قطاع العقارات.

تسعى للبناء على النجاح الباهر لمشروعها المميز “البروچ”

ويأتي تعيين عارف في هذا المنصب تجسيدا لالتزام كابيتال جروب بروبرتيز باستقطاب القادة ورواد الأعمال من أصحاب الرؤى؛ القادرين على إدارة دفة المرحلة في خضم التطورات الهامة التي يشهدها قطاع العقارات، والإسهام في تحقيق أهداف النمو الاستراتيجي للشركة.

وتُواصل كابيتال جروب بروبرتيز إظهار مؤشرات نمو قوية بالرغم من التحديات الاقتصادية في السوق المصري

وتتطلع اليوم قدما لإثراء سجلها الحافل بالإنجازات النوعية، والتي تشمل الارتفاع الكبير في حجم المبيعات، وتأمين العديد من الشراكات الإستراتيجية لدعم مشروع الشركة البارز ” البروچ “, والذي أصبح من أفضل مشاريع التطوير العقاري المتكاملة في شرق القاهرة.

ويأتي انضمام أحمد عارف إلى فريق العمل في مرحلة مهمة من مسيرة الشركة وعملها للمضي قدماً في تنفيذ استراتيجياتها والبناء على إنجازاتها والارتقاء بخططها التوسعية وذلك وفقأ لعضو مجلس إدارة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري (CGP) المهندس سويدان الظاهري

التزام دائم بالتطور المستدام في السوق العقاري المصري

الذي أعرب أيضأً عن ثقته بقدرة المهندس عارف وخبرته الطويلة لمواصلة مسيرة التألق والنجاح للشركة، ورفد قطاع العقارات في مصر بالمزيد من الخبرات والمشاريع المتميزة.

وأشار الظاهري إلى أن لدى الشركة خططاً طموحة لتطوير عملياتها والتوسع في السوق المصري، مستفيدة من زخم نجاحاتها المتتالية في البلاد، ومدعومة برؤية واضحة للنمو تتطلع من خلالها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، والارتقاء بمشروعها المميز”البروچ “، وترسيخ مكانتها كشركة مؤثرة في قطاع العقارات المصري.

وفي معرض تعليقه على المنصب الجديد، قال المهندس أحمد عارف:” يسرني أن أتولى منصبي الجديد كرئيس تنفيذي لشركة كابيتال جروب بروبرتيز، وأن أضع جميع خبراتي في خدمة الشركة والإسهام في صناعة نجاحاتها الدائمة في مصر وترسيخ أسسها القوية ورؤاها المستقبلية للنمو والازدهار.

توسيع الأعمال

وأنا متحمس للغاية للعمل مع فريق عمل الشركة الموهوب لتوسيع محفظة أعمالنا على نحو أكبر، ونسج شراكات قوية, وإطلاق مشاريع تعزز جودة حياة سكاننا، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لسوق العقار فى مصر.”

يأتي تعيين المهندس أحمد عارف خلفا للسيد عبد الله النقراشي، الذي قاد بنجاح فريق عمل الشركة على مدى السنوات الأربع الماضية، والذي سيتولى منصبه الجديد أيضا كمستشار خاص للجنة التنفيذية لمجلس الإدارة ومساهمي شركة كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقاري.

تتمتع كابيتال جروب بروبرتيز بوضع مالي قوي وسجل حافل بالمشاريع الناجحة ومكانة مميزة تؤهلها لدعم خطط التنمية الاستراتيجية في مصر، ورؤيتها الطموحة لتحقيق التحول الحضري والبناء المستدام في البلاد. وتعمل الشركة باستمرار على استكشاف الفرص الجديدة وتعزيز التعاون مع جميع الأطراف لتوسيع محفظة أعمالها وتقديم مشاريع عقارية مميزة تلبي الاحتياجات المتطورة للسوق.

47 مليار جنيه استثمارات

تجدر الإشارة إلى أن مشروع “البروچ “التابع لشركة كابيتال جروب بروبيرتيز يقع على طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي بين العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس، ويمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويضم 15,000 وحدة سكنية متنوعة تمثل استثمار بقيمة 47 مليار جنيه.