«كابيتال بروبيرتيز» تتعاقد مع «أنوڤو» لبناء منطقتين سكنيتين بمشروع البروچ

أعلنت شركة “كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقاري” – CGP، والمالكة لمشروع “البروچ” السكني، أحد أكبر وأفخم المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات بشرق القاهرة، عن تعاقدها مع شركة “انوڤو جروب”، لبناء منطقتين سكنيتين جديدتين بالمشروع بإجمالي استثمارات بلغت 2 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال أحمد عارف، الرئيس التنفيذي لشركة “كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقاري” – CGP، إن التعاقد مع شركة “أنوڤو جروب”، جاء بعد طرح مناقصة عامة تنافست خلالها أكبر الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والمقاولات، وحسمتها شركة “أنوڤو جروب” بأفضل العروض المقدمة.

عارف: نحرص على اختيار أفضل الشركاء والتعاون مع أبرز العلامات التجارية العالمية بما يناسب توقعات عملائنا

وأشار إلى أن أعمال البناء في المناطق الجديدة ستبدأ خلال الربع الأخير من 2023، لتشييد 900 وحدة سكنية بالمشروع، تتنوع ما بين شقق وتاون هاوس ليتم تسليمهم في 2025.

وثمّن “عارف”، الشراكة الجديدة بين “كابيتال جروب بروبيرتيز” و”أنوڤو جروب”، باعتبارها من أبرز الشركات الكبرى التي تملك سجلاً حافلاً وخبرات طويلة في قطاع التشييد والبناء بالمنطقة، مؤكدًا على ثقته في الإمكانيات الضخمة للشركة في تنفيذ تجربة عقارية مميزة داخل مشروع “البروچ” السكني.

وأشار”عارف” إلى حرص شركة “كابيتال جروب بروبيرتيز” على اختيار أفضل الشركاء والعلامات التجارية العالمية في كل قطاعات عملها، بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة في مصر، ورغبتها في استمرار مسيرتها الرائدة بالسوق المصرية بمستوى يحقق قيمة مضافة لمجال التطوير العقاري المصري.

وأضاف : “لا نتنازل أبدًا عن جودة منتجاتنا وعروضنا، وهدفنا الرئيسي دائمًا هو إرضاء عملائنا وتحقيق متطلباتهم بمستوى يتجاوز توقعاتهم”

بدء أعمال البناء خلال الربع الأخير من 2023.. وتتضمن تشييد 900 وحدة سكنية

ولفت إلى أن “البروچ” ليس مجرد مجتمعً عمران متكامل يوفر جميع الخدمات بأعلى معايير الجودة فقط، لكنه يمثل الوجهة المثالية لكل الباحثين عن تجربة حياة راقية تغلفها أعلى معايير الخصوصية والتميز والرفاهية.

وأوضح أنه قد تم انتهاء العمل كليًا في بعض المناطق وتسليمها للملاك الذين انتقلوا فعليًا للسكن بمشروع “البروچ”، خاصة بعد أن تم تسليم أكثر من 2127 وحدة.

ومن جانبه صرح المهندس محمد جمال العضو المنتدب-مصر، شركة “انوڤو مصر”: نعتز بشراكتنا مع كابيتال جروب بروبيرتيز لتنفيذ المراحل الجديدة بمشروع البروچ والتعاون مع القائمين علي الشركة لتنفيذ وتطوير أحد أكبر وأفخم المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات.

كما أكد، نحرص دائماً علي التعاون مع عملائنا لتنظيم وإدارة وتسليم المشروعات بأسلوب يضمن لهم تحقيق أهدافهم في الوقت المحدد ووفقًا للتفاصيل الدقيقة وجودة البناء الفائقة كما يسعى فريق العمل جاهدًا لتحقيق رضاء العملاء وتلبية توقعاتهم.

موقع مميز

يذكر أن مشروع “البروچ”، تبلغ مساحته 5 ملايين متر مربع، ويتم تنفيذه بمنطقة شرق القاهرة على بعد 15 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة و20 دقيقة من التجمع الخامس ومصر الجديدة، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 77 مليار جنيه، ويضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 70 إلى 450 مترا

كما يضم المشروع مدارس دولية ومول تجاري ومنتزه بمساحة 70 فدانًا ومنطقة مطاعم ومركز ثقافي ونادٍ رياضي ومكتب للأحوال المدنية، بخلاف افتتاح أول متجر لكارفور بالمشروع في سبتمبر 2023.