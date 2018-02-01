كابيتال بارتنرز ترفع حصتها فى باكين للبويات 7.2 مليون جنيه

رجب عزالدين أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، عن شراء شركة "Briarwood Capital Partners LP" عدد 144 ألف سهم تقريبًا، بقيمة إجمالية 7.2 مليون جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: "بذلك ترتفع نسبة مساهمة الشركة…

رجب عزالدين

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، عن شراء شركة “Briarwood Capital Partners LP” عدد 144 ألف سهم تقريبًا، بقيمة إجمالية 7.2 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: “بذلك ترتفع نسبة مساهمة الشركة فى باكين إلى 10.56% بعد العملية، مقارنة بنحو 9.96% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 50 جنيه تقريباً، والتنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، وتم الافصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 240 مليون جنيه، موزعاً على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للواحد.