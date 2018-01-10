كابيتال إيكونوميكس تتوقع هبوط سعر الفائدة إلى 13%

خالد بدر الدين: أعلنت اليوم الأربعاء مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية إنها تتوقع هبوط سعر الفائدة الاسترشادى فى مصر من 18.75 % حاليا إلى 13.25 % مع نهاية العام الجارى. وذكرت وكالة بلومبرج إنه من المتوقع أن تخفض الحكومة المصرية أسعار الفائدة هذا العام مع انحسار التضخم الذى بلغ

خالد بدر الدين:

أعلنت اليوم الأربعاء مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية إنها تتوقع هبوط سعر الفائدة الاسترشادى فى مصر من 18.75 % حاليا إلى 13.25 % مع نهاية العام الجارى.

وذكرت وكالة بلومبرج إنه من المتوقع أن تخفض الحكومة المصرية أسعار الفائدة هذا العام مع انحسار التضخم الذى بلغ مستويات قياسية بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

ويرى البنك المركزى المصرى إن معدل التضخم الذى بلغ 30.8 % فى أكتوبر الماضى انخفض إلى 26 % فى نوفمير قد يهبط أكثر ليصل إلى 13 % مع الربع الأخير من هذا العام.

ويؤكد هانى فرحات الخبير الاقتصادى بشركة CI كابيتال هولدينج فى القاهرة إن التضخم قد ينحسر خلال الربع الحالى و أن المستثمرين الأجانب ليس من المحتمل أن يخرجوا من مصر لأن أذون الخزانة طويلة الأجل ستظل جذابه لهم.

وأدى تعويم الجنيه و ارتفاع أسعار الفائدة إلى بيع أذون خزانة بحوالى 19 مليار دولار للمستثمرين الأجانب غير أن أسعار الفائدة الباهظة أدت أيضا إلى خسئر للشركات التى تسعى للحصول على قروض.