كابيتال إيكونوميكس: إيرادات صادرات البترول في الخليج تقفز 7 %

خالد بدر الدين أكدت شركة كابيتال إيكونوميكس لأبحاث الأسواق المالية، أن إيرادات صادرات البترول في منطقة الخليج العربى سوف تقفز بحوالى 7 % من الناتج المحلى الإجمالى لدول هذه المنطقة هذا العام لتتجاوز 100 مليار دولار بالمقارنة بمثيلتها العام الماضى…

خالد بدر الدين

أكدت شركة كابيتال إيكونوميكس لأبحاث الأسواق المالية، أن إيرادات صادرات البترول في منطقة الخليج العربى سوف تقفز بحوالى 7 % من الناتج المحلى الإجمالى لدول هذه المنطقة هذا العام لتتجاوز 100 مليار دولار بالمقارنة بمثيلتها العام الماضى إذا ظلت الأسعار عند مستواها الحالي التى اقتربت من 75 دولار للبرميل .

وذكرت وكالة رويترز من خلال استطلاع أجرته عن الربع الأول من العام الجارى وشمل اقتصاديين من القطاع الخاص أن ارتفاع أسعار البترول سيعزز الفوائض التجارية في منطقة الخليج على مدى الأشهر الثمانية عشر القادمة لكن اقتصادات دول المنطقة ستنمو بمعدل متوسط فقط بسبب سياسات التقشف الحكومية فى دول الخليج.

ويبلغ متوسط سعر خام برنت في الوقت الحالي أكثر من 68 دولارا للبرميل منذ بداية العام وحتى الآن ارتفاعا من متوسط أقل من 55 دولارا للبرميل العام الماضي مما يزيد من تفاؤل دول مجلس التعاون الخليجى الست الغنية بالبترول الذى يعد أساس صادراتها

و ترى شركة كابيتال إيكونوميكس إن وضع الميزانية وميزان المعاملات الجارية لدول الخليج سيتحسن كثيرا مما يوفر للحكومات مجالا لتخفيف التقشف وتقديم بعض الدعم للنمو الاقتصادي ولاسيما أن كثير من خبراء الاقتصاد يعتقدون أن أسعار البترول ستظل مرتفعة عند مستوياتها الحالية في العام القادم بعد انخفاض أسعار البترول منذ عام 2014 والذى كبدها خسائر فادحة.

ومن المتوقع أن تحقق السعودية فائضا بميزان المعاملات الخارجية بنسبة 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفقا لاستطلاع رويترز الذي شمل 15 اقتصاديا وذلك بالمقارنة مع 1.9 % في توقعات الاستطلاع السابق الذي جري في يناير الماضي مع زيادة متوسط التوقعات لميزان المعاملات الخارجية للعام القادم إلى 2.6 % من 2.2 % خلال نفس الفترة.

ووفق المصدر ذاته، فمن المتوقع أن تسجل السعودية عجزا في الميزانية الحكومية بنسبة 7.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بدلا من 7.2 % وأن يصل العجز في عام 2019 إلى 6.7 % بدلا من 6 % ويظل متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي هذا العام دون تغيير عند 1.5 % والعام القادم جرى عند 2.4 % بالمقارنة مع 2 % .

وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن تسجل سلطنة عمان حاليا عجزا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 7.5 % في العام الحالي بالمقارنة مع 8.4 % في التوقعات السابقة و أن يبلغ عجز الميزانية الحكومية لسلطنة عمان 8.4 % من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط و6.5 % العام القادم لتتفوق على التوقعات السابقة التي كانت لعجز بنسبة 11.6 % و8.2 % على الترتيب في العامين الحالي والقادم.

