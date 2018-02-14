كابونجو يفك عقدة العشري.. ويقفز بالزمالك للمركز الثالث

علي المصريخطف الكونغولي كابونجو كاسونجو، ثلاث نقاط ثمينة لفريق الكرة بنادي الزمالك، وتحقيق فوز علي ضيفه وادي دجلة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، علي استاد القاهرة الدولي، في افتتاح لقاءات اﻷسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ونجح إيهاب جلال المدير الفني ل

علي المصري



خطف الكونغولي كابونجو كاسونجو، ثلاث نقاط ثمينة لفريق الكرة بنادي الزمالك، وتحقيق فوز علي ضيفه وادي دجلة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، علي استاد القاهرة الدولي، في افتتاح لقاءات اﻷسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونجح إيهاب جلال المدير الفني للزمالك، في فك عقدة طارق العشري نظيره في وادي دجلة، طارق العشري، بعدما فشل أبناء القلعة البيضاء في الانتصار على أي خصم يقوده العشري منذ عام 2011، حيث يعود آخر فوز حققه الزمالك في الدوري على العشري، لـ4 أبريل 2011، بنتيجة 2-1، عندما كان حسام حسن مديرًا فنيًا للأبيض، وكان العشري وقتها مدربًا لحرس الحدود.

انتهى الشوط اﻷول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وكان أفضل لاعبي الفريقين، أحمد الشناوي حارس الزمالك، الذي أنقذ مرماه من 3 أهداف محققة، فيما واصل كاسونجو مهاجم القلعة البيضاء، هوايته في الفترة اﻷخيرة، بإضاعة اﻷهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد محمود عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك، أن يضع فريقه في المقدمة، لولا براعة محمد عبدالمنصف حارس مرمي وادي دجلة، وأضاع عمر السعيد لاعب مهاجم الفريق الدجلاوي، فرصة هدف محقق، بعد تسديد الكرة بجوار قائم الزمالك.

وعاد أحمد الشناوي حارس عرين القلعة البيضاء، للذود عن مرماه ببراعة، بإنقاذه لهدف مؤكد من السنغالي إبراهيما نداي مهاجم وادي دجلة، ومرت تسديدة محمود عبد العزيز بجوار قائم مرمي عبد المنصف بقليل.

وظن الجميع أن اللقاء يتجه للتعادل السلبي بين الفريقين، خاصة بعدما أشار محمد معروف حكم اللقاء، بأربع دقائق كوقت بدل ضائع، ليصالح كاسونجو جماهير الزمالك علي الفرص الضائعة، بتسجيل هدف اللقاء الوحيد، في الثواني اﻷخيرة من عمر الوقت الضائع.

ونجح الزمالك في القفز علي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 42، وتراجع المصري للمركز الرابع، وسيلاقي الرجاء غدًا الخميس، فيما تجمد رصيد وادي دجلة للنقطة 23 نقطة، وبقي في المركز الرابع عشر بالجدول، لحين نهاية لقاءات المرحلة.