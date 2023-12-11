«كابمجيميني للأبحاث» : 63 % من المديرين التنفيذيين يوافقون علي تبني أجندة الاستدامة فى الأعمال

كشف تقرير جديد صادر عن معهد كابجيميني للأبحاث، بعنوان “عالم متوازن 2023” بالتزامن مع بدء مناقشات قمة المناخ “COP28” أن 63% من المديرين التنفيذيين وافقوا على ضرورة تبني أجندة الاستدامة في الأعمال، إذ تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات مقارنة مع صيف عام 2022، عندما وافق 21% منهم فقط.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة المديرين التنفيذيين الذين يعتقدون أن تكلفة مبادرات الاستدامة تفوق فوائدها، حيث انخفضت من نسبة 53% إلى 24%، وكذلك نسبة أولئك الذين يعتبرون مبادرات الاستدامة بشكل عام تشكل عبئًا ماليًا (من 53% إلى 22%).

ومن المؤكد أن الزيادة الملحوظة في عدد الظواهر الجوية شديدة الخطورة بجميع قارات العالم، وكذا ارتفاع التكلفة المرتبطة بتبعات هذه الظواهر ساهما بشكل كبير في تغيير المنظور القديم عن الاستدامة، بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أن الضغط التنظيمي وعائد الاستثمار المتوقع كانا من أهم العوامل المحفزة لاعتماد إستراتيجيات ومبادرات الاستدامة البيئية والاجتماعيةإ إذ يأمل (74%) من المديرين التنفيذيين في زيادة الإيرادات المستقبلية (مقارنة مع 52% في عام 2022)، كما أشار 64% إلى امتثالهم للوائح الحالية (مقارنة مع 51% في عام 2022).

وركزت الشركات والمؤسسات على العناصر الرئيسية في عام 2023، لكن المجالات الحيوية مثل الاستثمار أو إعداد التقارير لا تزال محدودة.

وحققت المؤسسات تقدمًا كبيرًا في تحديد خرائط طريق الاستدامة الخاصة بها منذ العام الماضي، حيث صرح 61% من المديرين التنفيذيين بأن شركاتهم الآن لديها قائمة أولويات محددة لمبادرات الاستدامة التي يجب تنفيذها في السنوات الثلاث المقبلة (وذلك ارتفاعًا من 49% بالعام الماضي)، كما شارك 57% مؤسساتهم بصدد إعادة تصميم نموذج أعمالهم ليكون أكثر استدامة، ارتفاعًا من 37%.

وعلى الرغم من هذا التحول الإيجابي، من المتوقع أن يكون هناك تأثير محدود دون زيادة الاستثمار في الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها، ففي عام 2023، زاد متوسط الاستثمار السنوي في مبادرات وممارسات الاستدامة البيئية، من حصة من الإيرادات السنوية للشركات عبر الصناعات، بنسبة 0.01 نقطة مئوية فقط مقارنة مع العام الماضي.

وقال سيريل جارسيا، رئيس خدمات الاستدامة والمسئولية المجتمعية العالمية، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بمجموعة “كابجيميني”: “صدر صيف وخريف عام 2023 الكثير من القلق بسبب ارتفاع درجات الحرارة عبر القارات إلى أرقام غير مسبوقة، كما تسببت الكوارث الطبيعية في أضرار هائلة”.

وأضاف “جارسيا” أنه أصبح من المستحيل تجاهل عواقب تغير المناخ، وكذلك التكلفة المستقبلية لعدم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن، كما أشار أنه يجب على الشركات بالأشهر المقبلة تكثيف الاستثمارات في تدابير الاستدامة المستقبلية، وتحويل نماذج أعمالهم من خلال بناء منتجات وخدمات مستدامة؛ مؤكدًا أنه ضروري للغاية ولا يمكنه الانتظار بالنسبة للمؤسسات، حيثما ستكون المؤسسات التي تبدأ مبكرًا في ضخ الاستثمارات ووضع الاستدامة في قلب إستراتيجيتهم الوحيدين القادرين على حصاد الفوائد”.

الاستدامة الاجتماعية ترتقي بين أولويات الشركات

يصرح أكثر من نصف المديرين التنفيذيين (56%) بأن مؤسساتهم تركز بشكل متزايد على البعد الاجتماعي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مع كون موظفي المؤسسات على رأس المستفيدين، ومع ذلك، كشف البحث أن المؤسسات بإمكانها تقديم المزيد لدعم العمال في سلسلة التوريد، حيث قال ما يقرب من ثلثي المديرين التنفيذيين (64%) إنه عند اختيار الموردين، تضع منظمتهم في عين الاعتبار تصنيفات الـ” ESG” والتعهدات البيئية التي يتخذنها الموردون، لكن 38% فحسب قالوا إنهم يعملون فقط مع الموردين الذين يدفعون أجرًا يضمن حياة كريمة لموظفيهم.

فجوة في إدراك ظاهرة الغسل الأخضر (Greenwashing)

وجد التقرير فجوة في الإدراك بين المديرين التنفيذيين والمستهلكين عندما يتعلق الأمر بالغسل الأخضر، وهي تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما، حيث قال 17% فقط من المديرين التنفيذيين إنهم يعتقدون أن المستهلكين قلقون من خطر الغسل الأخضر، في حين يعتقد 33% من المستهلكين على مستوى العالم أن المنظمات والعلامات التجارية تستغل الغسل الأخضر لترويج مبادرات الاستدامة الخاصة بهم.

المستهلكون في الهند (45%) وكندا (43%) هم الأكثر تشككًا في ادعاءات الاستدامة، في حين أن المملكة المتحدة الأقل بنسبة (16%)، علاوة على ذلك فإن الجيل زد أكثر تشككا في هذه الادعاءات بنسبة (50%) مقارنة مع جيل الطفرة السكانية (Boomers) عند (18%). في نهاية المطاف، 49% من المستهلكين لا يثقون أبدًا أو نادرًا ما يثقوا في ادعاء بيئي حول منتج أو عملية شراء يفكرون فيها، مع ارتفاع الشكوك وصل إلى 65% بين مستهلكي الجيل زد Gen Z.

الذكاء الاصطناعي التوليدي محور تركيز أساسي في استراتيجيات الاستدامة

وتعلق المؤسسات آمالها على التكنولوجيا الرقمية، وعلى وجه الخصوص، تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، لمساعدتها على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، حيث يعتقد أكثر من نصف المديرين التنفيذيين (59%) أنها ستلعب دورا رئيسيًا في جهود التحول المستدام لمؤسساتهم. وبالتوازي مع ذلك، قرابة هذه النسبة من المديرين التنفيذيين (57%) أن مؤسساتهم بدأت في اتخاذ خطوات للحد من الأثر البيئي لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

النهج

لتطوير هذا البحث، أجرى معهد أبحاث كابجيميني “Capgemini” دراسة استقصائية شملت 2,151 مديرًا تنفيذيًا من أكثر من 718 مؤسسة، لكل منها أكثر من مليار دولار من الإيرادات السنوية عبر 13 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ (أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) في 11 صناعة خلال أغسطس وسبتمبر 2023.

وشمل الاستطلاع رؤساء تنفيذيين من مستوى المدير عام وما فوق، منهم 50% من أقسام الإستراتيجية والاستدامة والمبيعات والتسويق، بينما كان النصف الآخر من وظائف سلسلة القيمة مثل: تصميم المنتج والبحث والتطوير والمشتريات والخدمات اللوجستية. أما بالنسبة للمستهلكين، فقد أجرى معهد “كابجيميني” للأبحاث دراسة استقصائية عالمية شملت 6,500 مستهلك تزيد أعمارهم عن 18 عاما في 13 دولة.