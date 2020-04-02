كابسي والحسن والحسين والسويس للحاويات يتبرعون للتصدي إلى «كورونا» في بورسعيد

5 أجهزة تنفس صناعي، وجهاز ين أشعة متنقل، و5 آلاف كمامة، و6 أجهزة مونيتور، حصيلة تبرعات شركات بورسعيد، للتصدي إلى فيروس كورونا والتي تبرعت بها شركات كابسي للبويات ومجموعة الحسن والحسين للمواد الغذائية وشركة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسي لمحطة حاويات شرق بورسعيد

وتأتي التبرعات فى إطار المسؤلية المجتمعية للشركات العاملة ببورسعيد تجاه محافظتهم ودعم منظومتها الصحية وكذلك مواجهة نقص مستلزمات الوقاية لأطقم التمريض والأطباء.

ورحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدور رجال الأعمال الوطنيين فى دعم الجهود الحكومية.

وأشاد بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والتى تسير تلك الجهود بالتوازى مع الاهتمام الكبير الذى تحظى به المنظومة الصحية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واضاف أن تلك المشاركة المجتمعية تعمل على غرس قيمة العطاء والانتماء لاسيما في تلك الظروف التي نمر بها الان والتي تحتاج إلى تكاتف وتعاون كافة الأجهزة حتى عبور الموقف بسلام وأمان.