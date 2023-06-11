«كابجيميني»: 50 % من متابعي الرياضة المصريين يستمتعون بالمشاهدة عبر التليفزيون وخدمات البث أونلاين

قال تقرير حديث صادر عن معهد كابجيميني للأبحاث بعنوان “تجربة متميزة وجديدة تمامًا: أن التكنولوجيا الرياضية تعتبر أداة لتغيير قواعد اللعبة.” وأن 50٪ من عشاق الرياضة في مصر يستمتعون بالمشاهدة عبر التلفزيون وخدمات البث عبر الإنترنت ، وبحسب التقرير ، يفضل 40٪ التواجد في مكان الفعاليات الرياضية،

جاءت دراسة معهد كابجيميناي لتعرض إحصائيات وأرقام عالمية، حيث أوضحت أن 82٪ من المشجعين عبروا عن رضاهم عن تجربة المشاهدة التي أتاحتها التكنولوجيا خارج الملعب، مقارنة بـ 70٪ لتجارب المتابعة من داخل مكان الحدث، وهو ما يمثل اختلافاً كبيرًا عن النتائج الواردة في بحث كابجيميني لعام 2019، عندما جاءت نسبة الرضا عن تجربة المشاهدة بالملعب في مرتبة أعلى (79٪) مقارنة بتجربة المشاهدة من خارج الملعب (76٪).الاتجاه المتزايد لمشاهدة الألعاب الرياضية خارج الملاعب، خاصةً بين المشجعين الأصغر سنًا

وأضافت أن 77٪ من “الجيل زد” و75٪ من جيل الألفية مازالوا يفضلون مشاهدة الألعاب الرياضية من الخارج. ويقل هذا الرقم كثيراً بالنسبة لجيل طفرة المواليد ليصل إلى (53٪) ولأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا تقل النسبة لتصل إلى (32٪).

أما المشجعون ممن يعانون من إعاقات جسدية، على وجه الخصوص، فهم يمثلون النسبة الأقل رضاءً خاصة عن التجهيزات التي تم ترتيبها لتسهيل تحركاتهم خلال متابعة الفعاليات من داخل الأماكن المخصصة لهم بنسبة (48٪ فقط).

وينتج عن التفضيلات المتغيرة للمشجعين انخفاضاً في عدد الزيارات لمشاهدة الفعاليات الرياضية، حيث زار 47٪ من المشجعين على مستوى العالم الملاعب الرياضية في عام 2019، أما اليوم، انخفضت النسبة لتصل إلى 34٪ – مع وجود فجوة كبيرة بين الأجيال مرة أخرى- حيث لا يزال 49٪ من المشجعين – ممن تزيد أعمارهم عن 70 عامًا- يقومون بزيارة أماكن الفعاليات الرياضية، مقابل 17٪ فقط من “الجيل زد”. ويتضح هذا التأرجح في النسب بشكل أكبر في أستراليا والمملكة المتحدة، حيث يشاهد نصف عدد الأشخاص الأحداث من الملعب مقارنة بعام 2019، بينما شهدت كل من فرنسا وألمانيا النسبة الأقل (بانخفاض 5 نقاط مئوية)، كما زار 37٪ فقط من المشجعين على مستوى العالم أماكن الفعاليات خلال العام الماضي، مقارنة بـ 80٪ في عام 2019.



أجرى معهد أبحاث كابجيميناي مسحًا كميًا لـ 12,000 من عشاق الرياضة فوق سن 18، من بينهم ما يقرب من 1,110 شخصاً ممن يعانون إعاقة جسدية أو عقلية أو معرفية، وذلك في مارس وأبريل 2023 في 11 دولة تشمل أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكان لزاماً على المشاركين في الدراسة أن يكونوا من مشاهدي ومتابعي الرياضة بانتظام حتي يتم إدراجهم في الاستطلاع. ولأغراض المقارنة مع بحث 2019، استبعدت كابجيميناي المشاركين من إسبانيا وإيطاليا والسويد واليابان والبرازيل، كما أجرى المعهد مقابلات مع 15 من اللاعبين والمدربين وخبراء التكنولوجيا الرياضية الدوليين.