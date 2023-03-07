«كابجيميني» الفرنسية تستهدف تعيين 3 آلاف موظف لتقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود من مصر

تستهدف شركة كابجيميني الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات، تعيين 3 آلاف موظف خلال السنوات الثلاث المقبلة لتقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود لعملائها الدوليين من مصر.

وقال حسام سيف الدين رئيس كابجيميني مصر، إن الشركة العالمية تأسست في عام 1967 وحققت حجم أعمال خلال العام الماضي بقيمة بلغت 21 مليار يورو ويعمل بها 360 ألف موظف علي مستوى العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم للإعلان عن خططها المستقبلية خلال المرحلة القادمة.

وأوضح سيف الدين أن كابجيميني تخدم عملاء من عدة قطاعات أبرزها البنوك والسلع الاستهلاكية والهندسة وأشباه الموصلات، مشيرا إلي نمو حجم أعمال الشركة الفرنسية خلال العام الماضي بنسبة 16% مقارنة بـ 2021.

وكشف عن إطلاق الشركة مركزا عالميا لخدمات التعهيد العابر للحدود ( الاوف شورينج) بمصر في أكتوبر 2022 بمصر ومن المقرر أن يخدم عملائها في الخارج ، لافتا إلي أن المركز يضم حاليا نحو 200 موظف يمتلكون خبرات تتراوح مدتها بين 3 إلي 4 سنوات علي الأقل.

وأرجع سيف الدين السبب وراء اختيار كابجيميني لمصر إلي عدة عوامل أبرزها الموقع الاستراتيجي والتقارب الزمني مع أوروبا ، فضلا عن إتقان الكوادر البشرية أكثر من لغة منها العربية والإنجليزية ، بالإضافة إلي انخفاض تكلفة الخدمة وجودتها ، بالإضافة إلي وجود 100 ألف خريج جامعي سنويا في قطاعات العلوم والتكنولوجيا وهندسة الحاسبات.

وأضاف أن مركز الشركة بمصر سيقدم خدمات التكنولوجيا في قطاعات الحوسبة واستشارات التكنولوجيا والتصميم والحوكمة واختبارات الجودة وتعهيد العمليات التجارية وبالأخص في مجال سلاسل التوريد وخدمات البحث والتطوير الهندسي في قطاعات صناعة السيارات والبرمجيات المدمجة وتصميم الدوائر الإلكترونية.

وألمح إلي أن كابجيميني بصدد الانتقال خلال أسابيع إلي مبني إداري جديد في مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع قادر علي استيعاب 1600 موظف، كما تخطط أيضا إلي عقد اتفاقات شراكات مع الجامعات المصرية لاستقطاب الخريجين للعمل في الشركة بعد تدريبهم.

وثمن سيف الدين الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا في جذب كبري الشركات العالمية إلي مصر.