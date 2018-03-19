كابتشر تتقدم على حساب كريتا في سباق الرياضية

تقدمت السيارة رينو كابتشر للمركز الأول بقائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B خلال يناير الماضي بحصة سوقية 59.5% من المبيعات الإجمالية البالغة 111 وحدة.
جاء تقدم “كابتشر” على حساب هيونداي كريتا التي كانت تتصدر السوق خلال الشهر ذاته من 2017 بحصة سوقية 51.5% من المبيعات الإجمالية التي بلغت آنذاك 99 وحدة.
وحققت مبيعات الفئة نموًا خلال يناير 2018 بواقع 12 سيارة بنسبة ارتفاع تقارب 12%.
وفي قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا خلال يناير 2018 حلت جيب رينيجيد في المركز الثاني بحصة سوقية 26.1% بعد أن كانت في المركز الثالث خلال يناير 2017 حيث كانت حصتها 5.1%، كما تقجمت نيسان جوك للمركز الثالث بدلا من الرابع بعد ارتفاع حصتها إلى 9%.
وكانت أوبل موكا أبرز المتراجعين بعد انكماش حصتها السوقية إلى 0.9% لتحل بالمركز الخامس والأخير بعد كانت بالمركز الثاني بحصة سوقية 38.4%، كما خرجت بيجو 2008 من المنافسة بالكلية.
ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي متعددة الاستخدامات SUV-B وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر ذاته من 2017.
السيارة
يناير 2018
يناير 2017
الحصة السوقية %
الترتيب
الحصة السوقية %
الترتيب
رينو كابتشر
59.5
1
–
–
جيب رينيجيد
26.1
2
5.1
3
نيسان جوك
9
3
4
4
هيونداي كريتا
4.5
4
51.5
1
أوبل موكا
0.9
5
38.4
2
بيجو 2008
–
–
1
5
شر” تتقدم على حساب “كريتا” في سباق “الرياضية”
المال خاص
تقدمت السيارة رينو كابتشر للمركز الأول بقائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B خلال يناير الماضي بحصة سوقية 59.5% من المبيعات الإجمالية البالغة 111 وحدة.
جاء تقدم “كابتشر” على حساب هيونداي كريتا التي كانت تتصدر السوق خلال الشهر ذاته من 2017 بحصة سوقية 51.5% من المبيعات الإجمالية التي بلغت آنذاك 99 وحدة.
وحققت مبيعات الفئة نموًا خلال يناير 2018 بواقع 12 سيارة بنسبة ارتفاع تقارب 12%.
وفي قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا خلال يناير 2018 حلت جيب رينيجيد في المركز الثاني بحصة سوقية 26.1% بعد أن كانت في المركز الثالث خلال يناير 2017 حيث كانت حصتها 5.1%، كما تقجمت نيسان جوك للمركز الثالث بدلا من الرابع بعد ارتفاع حصتها إلى 9%.
وكانت أوبل موكا أبرز المتراجعين بعد انكماش حصتها السوقية إلى 0.9% لتحل بالمركز الخامس والأخير بعد كانت بالمركز الثاني بحصة سوقية 38.4%، كما خرجت بيجو 2008 من المنافسة بالكلية.
ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي متعددة الاستخدامات SUV-B وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر ذاته من 2017.
السيارة
يناير 2018
يناير 2017
الحصة السوقية %
الترتيب
الحصة السوقية %
الترتيب
رينو كابتشر
59.5
1
–
–
جيب رينيجيد
26.1
2
5.1
3
نيسان جوك
9
3
4
4
هيونداي كريتا
4.5
4
51.5
1
أوبل موكا
0.9
5
38.4
2
بيجو 2008
–
–
1
5