كابتشر تتقدم على حساب كريتا في سباق الرياضية

تقدمت السيارة رينو كابتشر للمركز الأول بقائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B خلال يناير الماضي بحصة سوقية 59.5% من المبيعات الإجمالية البالغة 111 وحدة.

جاء تقدم “كابتشر” على حساب هيونداي كريتا التي كانت تتصدر السوق خلال الشهر ذاته من 2017 بحصة سوقية 51.5% من المبيعات الإجمالية التي بلغت آنذاك 99 وحدة.

وحققت مبيعات الفئة نموًا خلال يناير 2018 بواقع 12 سيارة بنسبة ارتفاع تقارب 12%.

وفي قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا خلال يناير 2018 حلت جيب رينيجيد في المركز الثاني بحصة سوقية 26.1% بعد أن كانت في المركز الثالث خلال يناير 2017 حيث كانت حصتها 5.1%، كما تقجمت نيسان جوك للمركز الثالث بدلا من الرابع بعد ارتفاع حصتها إلى 9%.

وكانت أوبل موكا أبرز المتراجعين بعد انكماش حصتها السوقية إلى 0.9% لتحل بالمركز الخامس والأخير بعد كانت بالمركز الثاني بحصة سوقية 38.4%، كما خرجت بيجو 2008 من المنافسة بالكلية.

ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي متعددة الاستخدامات SUV-B وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر ذاته من 2017.