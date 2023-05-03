كأول حدث إقليمي بالمنطقة.. القاهرة تستضيف المؤتمر العربي للاكتواريين الأسبوع المقبل

تستضيف القاهرة المؤتمر العربي للاكتواريين 2023، في التاسع من مايو الجاري وحتى الحادي عشر، بحضور أكبر تجمع للخبراء والشركات الاكتوارية بالتنفيذيين من قطاعات المصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التقاعد وشركات إدارة الاستثمار والثروات وهيئات التأمين الصحي وهيئات الرقابة المالية والوزارات الحكومية المعنية تحت سقف واحد، كأول حدث إقليمي ينظم للمرة الأولى على مستوى المنطقة العربية.

ويعقد المؤتمر تحت شعار «العالم بعين إكتوارية»، ويهتم بتحليل وتقييم وإدارة المخاطر والمتغيرات التي تواجهها الصناعة المالية، سواء كانت في الأعمال المصرفية أو التأمينية أو الاستثمارية، وكذلك المخاطر المالية والتجارية والسيبرانية التي تتعرض لها الحكومات والشركات في القطاعات الحيوية، ويتحدث في المؤتمر حوالي 60 خبيرًا من الصناعة المالية المصرية والعربية والدولية.

ويقام المؤتمر في فندق الفورسيزون نايل بلازا، بدعم من وزارة المالية المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة على التأمين بتونس، والاتحاد العام العربي للتأمين، والاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين.

ويدعم المؤتمر ويشارك فيه العديد من المؤسسات المالية الإقليمية، مثل المصرف المركزي الأردني، والبنك المركزي السعودي، وهيئة سوق المال في ليبيا، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة البحرين، واتحاد شركات التأمين بتونس ولبنان، والجمعية المصرية لإدارة الأخطار ومعهد التأمين بمصر، والجمعية المصرية للإكتواريين، والجمعية المغربية للإكتواريين، والجمعية التونسية للإكتواريين، والجمعية اللبنانية للإكتواريين، والجمعية العربية الإكتوارية.

ويعقد المؤتمر برعاية بلاتينية من قبل شركة (SHMA Consulting) وشركة ميليمان، وشركة (Lux Actuaries & Consultants) وشركة شيلدرز (Shielders) وشركة (Consultant Actuaries & Insurance Specialists – CAIS) وجمعية الإكتواريين (SOA) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر إبراهيم خليل إبراهيم؛ الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز البحرينية المنظمة للمؤتمر، أن الفعالية يحضرها حوالي 750 مشاركًا (500 حضوريًا و250 افتراضيًا) من مدراء وخبراء القطاعات المالية والتأمينية والتقاعدية والحكومية والاقتصادية والأكاديمية.

وتم تصميم أجندة المؤتمر على مدار 3 أيام بشكل يؤطر الدور الحيوي الذي يلعبه الخبير الإكتواري والدعم الذي يقدمه في بيئات أعمال مالية وتأمينية وحكومية متنوعة، من خلال 14 جلسة مقسمة على 6 محاور رئيسية، وهي الإكتواريون والقطاع الحكومي، الإكتواريون وقطاع التقاعد، الإكتواريون وأسواق المال، الإكتواريون والجهات التنظيمية، الإكتواريون وقطاع التأمين، والإكتواريون والتكنولوجيا.

إبراهيم خليل إبراهيم

وأشار إبراهيم إلى أن المؤتمر يهدف إلى بناء منصة حرفية منتظمة للصناعة الإكتوارية بالعالم العربي، على غرار المؤتمرات الإكتوارية الدولية والإقليمية، ويدعم مساعي الجهات التنظيمية والصناعة المالية المحلية الرامية لتطوير القدرات الإكتوارية في المنطقة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء والنقاش حول الطبيعة المتغيرة لدور الخبير الإكتواري في العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات، خاصة أن المؤتمر سوف يتيح رؤى وتحليلات مهنية تتناول مجموعة من الموضوعات الناشئة والمهمة في الجوانب الإكتوارية والمالية والاقتصادية.

ومما يذكر أن التسجيل والمشاركة في الحدث متاح مجانًا على رابط: https://fintechrobos.com/etn/arab-actuarial-conference-2023/