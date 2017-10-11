كأول بنك في شمال أفريقيا.. التجاري الدولي ينضم إلى مؤسسة R3

المال - خاص أعلن البنك التجاري الدولي-مصرCIB عن انضمامه لمجموعة R3 العالمية والمتخصصة في تطوير أحدث التكنولوجيات الخاصة بالخدمات البنكية المعتمدة علىDistributed Ledger Technology (DLT) المتعارف عليها بـ Blockchain والتي تسهم في تغيير شكل الصناعة المالية العالمية.وقال البنك في



المال – خاص



أعلن البنك التجاري الدولي-مصرCIB عن انضمامه لمجموعة R3 العالمية والمتخصصة في تطوير أحدث التكنولوجيات الخاصة بالخدمات البنكية المعتمدة علىDistributed Ledger Technology (DLT) المتعارف عليها بـ Blockchain والتي تسهم في تغيير شكل الصناعة المالية العالمية.

وقال البنك في بيان له صباح اليوم، إنه من خلال هذا التعاون، يشارك التجاري الدولي-مصر CIB مع أكثر من 100 بنك ومؤسسة مالية وتجارية وخدمية عالمية من أجل تطوير تطبيقات تجارية رائدة لقطاع الخدمات المالية، كما يعمل الأعضاء أيضًا عن كثب مع مؤسسة R3 لمواصلة تطوير منصة “كوردا” Corda وهي منصة مفتوحة المصدر لتوزيع دفاتر الحسابات تُمكن من تسجيل وإدارة ومزامنة الاتفاقيات المالية مما سيؤثر إيجابيًا فى اقتصاديات الصناعة المالية.

وأضاف البيان: “تبرهن تلك الشراكة على ريادة البنك التجاري الدولي-مصر CIB على المستويين المحلي والإقليمي من خلال السعي المستمر لتقديم أفضل الخدمات المالية عن طريق بناء منصة الأعمال الخاصة بالبنك من خلال الاستثمار في البنية التحتية القائمة على الابتكار والعنصر البشري المميز”.

من جهته، صرح هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي- مصر CIB، بأن “التعاون مع مؤسسة R3 يمثل فرصة قوية لدعم التوسعات التي يقودها البنك على المستوى الإقليمي في ظل ريادة ومكانة البنك في تقديم الحلول البنكية المتطورة والمبتكرة.

وأضاف: استطاعت R3 إثبات مدى قدرتها على استغلال مواردها الكبيرة لتقديم الجيل التالي من البنية التحتية المالية القائمة على Distributed Ledger Technology (DLT)، ونحن متحمسون جدا للشراكة مع R3، حيث نضع نصب أعيننا أهمية تقديم قيمة مضافة لعملائنا من خلال ضم مجهوداتنا مع المؤسسات العالمية”.

من جانبه، قال ديفيد روتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة R3: “ينضم البنك التجاري الدولي-مصرCIB إلى أكثر من 100 عضو آخر بالمؤسسة من كل أنحاء العالم حيث يعملون سويا على تطوير حلول قوية وفعالة لتصميم نظام تشغيلي جديد للخدمات المالية، وتكمن أهمية Distributed Ledger Technology (DLT) في مدى تأثيرها الفعال فى الشبكة مما يثقل ثقة الأعضاء المشاركين ومن ضمنهم البنك التجاري الدولي-مصرCIB بأنهم يستثمرون في تقديم حلول مستقبلية حقيقية وواعدة”.