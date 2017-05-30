كأنك تراه .. أول عرض على مسرح الدولة في رمضان

سلوى عثمان يفتتح إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى " كأنك تراه " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في التاسعة مساء بعد غد الخميس الموافق 1 من يونيو / 6 رمضان، بقاعة صلاح عبد الصبور، وهو أول عرض…

سلوى عثمان

يفتتح إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى ” كأنك تراه ” من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في التاسعة مساء بعد غد الخميس الموافق 1 من يونيو / 6 رمضان، بقاعة صلاح عبد الصبور، وهو أول عرض في رمضان ضمن خطة عروض مسرح الدولة.

وقال المخرج ماهر محمود إن عرض ” كأنك تراه” غنائي درامي يناقش قضايا المجتمع مع العديد من المشاكل المعاصرة من خلال السيرة العطرة لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام .

” كأنك تراه ” تأليف نسمة سمير ، موسيقى والحان محمد عزت ، ديكور وملابس مى نبيل ، اشعار محمد بهجت ،بطولة محمد يونس، ماهر محمود ،علاء النقيب، سامح فكري، مصطفى سامي، أمنية حسن، سلمى هشام، والطفلة إنجي إيهاب و مجموعة من المنشدين ، إخراج ماهر محمود .