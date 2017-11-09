كأس مصر.. الزمالك يعبر فخ المنيا ويواجه حرس الحدود

على المصرى تجاوز فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الفخ الذى نصبه ضيفه المنيا، بستاد القاهرة الدولة، بالفوز بهدف نظيف، فى دور الـ 32 لكأس مصر موسم 2017-2018، ليواجه حرس الحدود، فى الدور ثمن النهائى للمسابقة. وشهدت الدقيقة 40 من الشوط الأول، خروج محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، ونزول

على المصرى

تجاوز فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الفخ الذى نصبه ضيفه المنيا، بستاد القاهرة الدولة، بالفوز بهدف نظيف، فى دور الـ 32 لكأس مصر موسم 2017-2018، ليواجه حرس الحدود، فى الدور ثمن النهائى للمسابقة.

وشهدت الدقيقة 40 من الشوط الأول، خروج محمود عبدالرحيم “جنش”، حارس مرمى الزمالك، ونزول عمر صلاح الحارس البديل، بعدما أصيب فى يده اليسرى، عقب اصطدامه بأحد لاعبى المنيا، وتم نقله لمستشفى المقاولون العرب، ليتبين إصابته بكسر فى معصم اليد.

انتظر الزمالك حتى الدقيقة 58، حتى سجل هدفه الأول، بعدما مرر أحمد داوودا، كرة ماكرة للكونغولى كابونجو كاسونجو، لينفرد بالمرمى، ويطلق قذيفة بيمناه، لم يستطع محمد حسانين حارس مرمى المنيا، فى التعامل مع الكرة.

وكانت لقاءات هذا الدور، قبل أنطلقت أول أمس الثلاثاء، حيث تغلب بتروجت على البنك الأهلى، بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها تغلب الداخلية على النصر، فيما فجر الجونة “درجة ثانية”، أولى مفاجأت هذا الدور، بتغلبه على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف.

وفى لقاءات أمس الأربعاء، تغلب الإنتاج الحربى على بترول أسيوط، ووادى دجلة على كفر الشيخ، بنتيجة واحدة 1-0، والمصرى البورسعيدى على بنى عبيد، والمقاولون العرب مع الشمس، بنتيجة واحدة 3-0.

وأفتتح حرس الحدود “درجة ثانية”، لقاءات اليوم الخميس، بمفاجأة جديدة، بتغلبه على طنطا، بهدفين دون رد، فيما أفلت مصر المقاصة، من كمين المريخ البورسعيدى، بعدما أنتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق، ليحتكما للوقت الأضافى.

ونجح الفريق الفيومى، فى مواصلة عروضة الجيدة، تحت إدارته الفنية الجديدة، بقيادة عماد سليمان، وخطف هدفين فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، الذى شهد أشهار حكم اللقاء صبحى العمراوى، للكارت الأحمر مرتين، الأولى لأحمد عبد العزيز “مودى”، لاعب المقاصة، والثانية لحسام حسن لاعب المريخ.

فيما تقام غدا الجمعة، ثلاثة لقاءات، حيث يلتقى الإسماعيلى مع الشرقية، وسموحة مع الأوليمبى، والأهلى مع تليفونات بنى سويف، وتختتم المباراة يوم السبت المقبل، بثلاثة لقاءات أيضا، حيث يلتقى الأسيوطى سبورت مع الرجاء، والاتحاد السكندرى مع ألعاب دمنهور، وإنبى مع نادى مصر.