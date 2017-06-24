كأس القارات .. روسيا تخشى الخروج المبكر السبت

علي المصري:





تأمل روسيا، مستضيفة كأس القارات، في تفادي الخروج المبكر من البطولة، عندما تقابل المكسيك متصدرة المجموعة الأولي، علي ملعب “كازان آرينا” بمدينة “كازان”، فيما يتنزه المنتخب البرتغالي أمام نظيرة النيوزيلندي، في ملعب “كريستوفسكي” بمدينة “سان بطرسبرج”، ويقام اللقاءان في توقيت واحد، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة اليوم السبت.





وسيكون اللقاء الأول معركة كروية بين روسيا والمكسيك، على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، فيما يبدو طريق البرتغال ممهدا إلى المربع الذهبي، وتحتاج المكسيك بطلة كونكاكاف “المتصدرة بأربع نقاط” لنقطة التعادل كي تتأهل رسميا، وذلك بعد تعادلها مع البرتغال 2-2 ثم فوزها على نيوزيلندا.





فيما ستفكر روسيا “الثالثة بثلاث نقاط” فى الفوز فقط، نظراً لاستبعاد خسارة البرتغال “الثانية بأربع نقاط” أمام نيوزيلندا “الأخيرة بدون رصيد”، والتي فقدت أملها بالتأهل بعد خسارتين في المجموعة الأولى.





وتبدو الدولة المضيفة في حاجة ماسة للفوز، بعد مشوار مخيب في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″، عندما خرجت من الدور الأول، وذلك قبل سنة من استضافتها مونديال 2018.





في المقابل، انتزعت المكسيك تعادلاً صعبا من البرتغال بعد تخلفها مرتين في المباراة، ثم قلبت تأخرها أمام نيوزيلندا إلى فوز 2-1 في الشوط الثاني.





وتعول المكسيك كثيراً على هذه البطولة لأنه من دون التقليل من احترام منتخبات كونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”، فإن مواجهة منتخبات من أمريكا اللاتينية وأوروبا تشكل فارقاً كبيراً، بحسب مدربها.





وشاركت المكسيك 6 مرات في المسابقة أعوام 1995 و1997 و1999 و2001 و2005 و2013، وحققت أفضل نتيجة بحلولها وصيفة في 1999، وثالثة في 1995 و2005، فيما تشارك روسيا للمرة الأولى بصفتها مضيفة مونديال 2018.









نزهة للبرتغال أمام نيوزيلندا





يبدو طريق البرتغال بطلة أوروبا مفروشة بالورود نحو نصف النهائي، وسيضمن كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، ورفاقه المربع الذهبي، في حال تعادلهم مع ممثل أوقيانوسيا، وهو المنتخب الوحيد حتى الآن لم يحرز أي نقطة في المسابقة.





وبعد تعادله مع المكسيك في الافتتاح 2-2، سجل رونالدو برأسه هدف الفوز مبكراً أمام روسيا، رافعاً رصيده هذا الموسم إلى 54 هدفاً في جميع المسابقات “42 مع ريال مدريد و12 مع البرتغال”، ويأمل رونالدو إكمال موسمه الرائع بعد تتويجه بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد، لتأكيد جدارته بالكرة الذهبية الخامسة في تاريخه.





وتشارك البرتغال للمرة الأولى في المسابقة، فيما تبدو نيوزيلندا قريبة من توديع المسابقة مبكراً على غرار مشاركاتها الثلاث السابقة في 1999 و2003 و2009.





وستكون المواجهة الأولى بين المنتخبين، علماً بأن البرتغال لم تخسر في آخر سبع مباريات رسمية، منذ سقوطها أمام سويسرا صفر-2 في سبتمبر 2016، أما نيوزيلندا فلم تحقق أي فوز في مبارياتها الـ11 الأخيرة في المسابقة “تعادلت مرة وخسرت في 10 مباريات”