كأس العرب.. تعادل مصر والجزائر والفراعنة في الصدارة باللعب النظيف

انتهت مباراة مصر والجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب بقطر، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وافتتح محمد توجاي مدافع منتخب الجزائر، أهداف منتخب بلاده في شباك منتخب مصر، بالدقيقة 20 . وسجل عمرو السوليه لمنتخب مصر…

انتهت مباراة مصر والجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب بقطر، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وافتتح محمد توجاي مدافع منتخب الجزائر، أهداف منتخب بلاده في شباك منتخب مصر، بالدقيقة 20 .

وسجل عمرو السوليه لمنتخب مصر في الدقيقة 60 من ضربة جزاء.

وغادر أيمن أشرف، وأحمد حجازي لاعبا منتخب مصر، المباراة بسبب الإصابة.

وبذلك يمنح فارق نقاط اللعب النظيف المنتخب المصري صدارة المجموعة الرابعة، مع حصوله على إنذارات أقل من نظيره الجزائري.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقا بفارق نقاط اللعب النظيف، بعد أن تعادلا في كل شيء.

وقبل المباراة كان لكل منتخب 3 نقاط في اللعب النظيف، حيث كان حسام الدين مرزيق، لاعب الجزائر، حصل على البطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (ثلاث نقاط)، فيما كان على المنتخب المصري ثلاث نقاط بعد حصول مصطفى فتحي وأكرم توفيق ومحمد شريف على ثلاث بطاقات صفراء (ثلاث نقاط).

وفي مباراة اليوم حصل 3 لاعبين من المنتخب المصري على بطاقات صفراء، فيما حصل 4 لاعبين من المنتخب الجزائري على بطاقات صفراء، بالإضافة لحصول لاعب جزائري أيضا على البطاقة الحمراء مباشرة (أربع نقاط).

وبذلك في مربع اللعب النظيف يحوز المنتخب المصري 6 نقاط، فيما أصبح على المنتخب الجزائري 11 نقطة وهو ما منح المنتخب المصري صدارة الترتيب.