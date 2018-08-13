كأس العرب.. النجمة يسقط الأهلي في فخ التعادل

على المصرىخطف النجمة اللبناني تعادلا ثمينا بدون أهداف، من مضيفه الأهلي، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات دور الـ 32 لكأس العرب للأندية الأبطال.انتهى الشوط الأول من اللقاء، الذى إداره طاقم تحكيم مغربى بقيادة نور الدين الجعفري، وساعده

على المصرى

خطف النجمة اللبناني تعادلا ثمينا بدون أهداف، من مضيفه الأهلي، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات دور الـ 32 لكأس العرب للأندية الأبطال.

انتهى الشوط الأول من اللقاء، الذى إداره طاقم تحكيم مغربى بقيادة نور الدين الجعفري، وساعده أزاكو لحسن، وأكركاض مصطفى، والحكم الرابع زوراق عادل، بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وكانت للأهلى الغلبة والسيطرة فى أغلب فترات اللقاء، ولكنه فشل فى هز شباك عباس حسن حارس مرمى الفريق اللبنانى، الذى وقف بالمرصاد لكل الهجمات الحمراء، وكان نجم اللقاء اﻷول بلا منازع.

ونجح الصربي بوريس بونياك، المدير الفني للنجمة، في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وتفوق تكتيكيا علي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لﻷهلي، الذي فشل في فك شفرة الدفاع اللبناني المحكم.

بتلك النتيجة يتأجل حسم المتأهل لدور الستة عشر من كأس العرب لﻷبطال، للقاء العودة، الذي سيقام يوم 27 سبتمبر المقبل، فى لبنان.