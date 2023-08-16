كأس العالم للسيدات يحقق طفرة في حقوق الرعاية

على الرغم من أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات تعاني نقصًا كبيرًا في الرعاية مقارنة بنهائيات الرجال التي توّجت بها الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي قبل ثمانية أشهر فقط، إلا أنها اجتذبت رعاة أكثر من أي وقت مضى، وحققت طفرة حقيقية.

وتُقدّر عوائد رعاية كأس العالم للسيدات هذا الصيف بنحو 300 مليون دولار، وصحيح أنه مبلغ ضئيل مقارنة بما حققه كأس العالم للرجال في قطر والذي وصل لـ1.7 مليار دولار تقريبًا، إلا أنه طفرة في حد ذاته.

ومن أبرز شركات الرعاية في نهائيات كأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا هم: يونيليفر (Unilever) – بدويايزر (Budweiser) – ماكدونالدز (McDonald’s)

أسباب الفجوة بين السيدات والرجال

تقلل العلامات التجارية من قيمة متابعة لاعبات كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يقل عدد الرعاة الراغبين في الدخول باستثماراتهم نحو تلك الرياضة بعكس كرة القدم للرجال – اللعبة الشعبية الأولى في العالم – بطبيعة الحال.

ولكن شركة “نيلسن هولدينغز” أجرت بحثًا سابقًا بشأن أن هناك العديد من اللاعبات لديهن القدرة على التأثير بشكل أكبر من نجوم كرة القدم العالمية.

فعلى الرغم من أنه قد يكون لديهن متابعون أقل من نظرائهن من الرجال، إلا أنهم قد يحظين بتفاعل أكبر وبالتالي يمكنهن التأثير على المزيد من الأشخاص.

مثال على ذلك أليشا ليمان مهاجمة أستون فيلا، يبلغ عدد متابعيها نحو 13.9 مليون، وتعد أكثر لاعبة سويسرية شعبية، حتى أكثر من أسطورة التنس روجر فيدرر، وبالتالي فإن هناك فرصة للرعاة مستمدة من معدل تفاعلها المرتفع البالغ 6.99% والذي يترجم إلى قيمة إعلامية أعلى بقليل من 300 ألف دولار للمنشور على الشبكات الاجتماعية

كم ستحصّل كل لاعبة مشاركة في مونديال سيدات كرة القدم؟

270 ألف دولار هي جائزة كل لاعبة في الفريق البطل المتوج بكأس العالم للسيدات المقامة حاليّاً في أستراليا ونيوزيلندا، حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتحصل كل لاعبة في الفريق الوصيف على 190 ألف دولار.

وتتدرج الجوائز المالية تنازليًا لتكون أقلّ الجوائز للفرق المشاركة التي لم يحالفها الحظ في تخطي المجموعات، لتحصل كل لاعبة في تلك الفرق على 30 ألف دولار.

موعد نهائي كأس العالم للسيدات 2023

يخوض منتخب إنجلترا للسيدات مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الاسترالي صاحب الأرض والجمهور، ظهر اليوم الأربعاء، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

مباراة أستراليا ضد إنجلترا فى نصف نهائى مونديال السيدات تقام فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب أستراليا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.