كأس العالم لكرة السلة يصل الإسكندرية (صور)

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري ومندوبي الإتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك في إطار استقبال جمهورية مصر العربية لكأس العالم لكرة السلة ضمن جولته فى عدد من الدول من بينها مصر.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة باستقبال أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة السلة واستقبال الإسكندرية لكأس العالم لكرة السلة، مؤكدا على دعمه الكامل لجميع الأنشطة الرياضية التى تسهم في تفريغ طاقة الشباب بشكل يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

أكد الشريف أن الإسكندرية دائما جاهزة لاستقبال أي فاعليات وأنشطة رياضية على أرضها، كما أن جميع مؤسسات المحافظة مستعدة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات المتاحة والتي تليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وبمكانة الإتحاد المصري لكرة السلة، وبما يساهم في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

شهد اللقاء؛ الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والأستاذ الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة السلة، والأستاذ عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد، و أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، والمدير التنفيذي للإتحاد ، ومندوبي الإتحاد الدولي .

يُذكر أن؛ كأس العالم لكرة السلة وصل إلى مصر السبت الموافق ٢٠ مايو، قادمًا من الرأس الأخضر ، وسيغادر مصر ذاهبًا إلى أنجولا ، وقد انطلق الكأس من الفلبين ليقوم بجولة حول العالم مرورًا بعدد ٣٢ دولة مشاركة في البطولة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر ، ليعود فى ختام الجولة إلى الفلبين .

وبطولة كأس العالم لكرة السلة هذا العام مكونة من ٣٢ دولة، يتم تقسيمها على ٨ مجموعات، حيث تقع مصر في المجموعة الرابعة مع دول المكسيك، وليتوانيا، ومونتينيجرو ، وسوف تقام مبارايات مصر في دولة الفلبين.

وكانت أول نسخة لكأس العالم لكرة السلة في سنة ١٩٥٠ بالأرجنتين ، وكأس العالم هذا العام هو النسخه رقم ١٩ ، حيث تبدأ البطولة في ٢٥ أغسطس، وستقام بدول الفلبين واليابان وإندونيسيا .

وقد ظهرت مصر في ٦ نسخ سابقة، وتعد النسخة القادمة الظهور السابع للمنتخب المصري، حيث كان أول ظهور للمنتخب المصري عام ١٩٥٠ بالأرجنتين، وآخر ظهور كان عام ٢٠١٤ بأسبانيا. وقد احتل المنتخب المصري المركز الخامس كأحسن تصنيف حققه على مدار التاريخ، وذلك سنه ١٩٥٠.