كأس العالم أبرز حدث كروى فى 2018

علي المصري: يعد كأس العالم لكرة القدم في نسخته الحادية والعشرين، والذي سيقام في روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو حتي 15 يوليو من العام الجاري، هو الحدث اﻷبرز في عالم الساحرة المستديرة خلال عام 2018. ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكؤة القدم "فيفا"، أجندة ﻷبرز المواعيد الكروية في العام الجديد،

علي المصري:

يعد كأس العالم لكرة القدم في نسخته الحادية والعشرين، والذي سيقام في روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو حتي 15 يوليو من العام الجاري، هو الحدث اﻷبرز في عالم الساحرة المستديرة خلال عام 2018.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكؤة القدم “فيفا”، أجندة ﻷبرز المواعيد الكروية في العام الجديد، نستعرضها خلال التقرير التالي:

1- كأس العالم “روسيا”

لا شك أن النسخة المقبلة من المونديال، هي الحدث الكروي بامتياز الذي تترقبه الجماهير في جميع أنحاء العالم، ففي يوم 14 يونيو ستُقام المباراة الأولى من أصل 64 مباراة، والتي ستجمع منتخب البلد المضيف بالمنتخب السعودي على ملعب لوجنيكي، وستقام المباراة الأخيرة على الملعب نفسه يوم 15 يوليو.

2- مونديال السيدات “تحت 20 سنة” بفرنسا

بعد أقل من شهر على إسدال الستار في موسكو على روسيا 2018، ستتجه الأنظار إلى كرة القدم للسيدات. و ستستضيف منطقة بريتاني الخلابة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، التي ستنطلق في مدينة “فان” يوم 5 أغسطس، وتُختتم في المكان نفسه يوم 24 أغسطس.

وللتعرف على مصير المنتخبات المتأهلة يجب أيضاً تسجيل تاريخ يوم 8 مارس الذي ستقام فيه القرعة التي ستوزع المنتخبات الـ 16 المشاركة على أربع مجموعات.

3- كأس العالم للسيدات “تحت 17 سنة” في أوروجواي

لم تستضف أمريكا الجنوبية بطولة مسابقات كأس العالم للسيدات منذ عشر سنوات، أي منذ مونديال السيدات تحت 20 سنة التي أقيمت في تشيلي عام 2008، وبالتالي ستتجه أنظار الجماهير العالمية إلى أوروجواي في نهاية العام.

و ستنطلق البطولة يوم 13 نوفمبر، فيما ستُقام المباراة النهائية يوم 1 ديسمبر، وستسحب القرعة في زيوريخ يوم 30 مايو، وذلك بعد التعرف على المنتخبات المتأهلة.

4- مونديال الأندية بالإمارات

يبدو أنه من المبكّر قليلاً الحديث عن النسخة المقبلة، علماً بأن ريال مدريد اﻹسباني دافع عن لقبه بنجاح قبل بضعة أسابيع فقط، ولكن من الجيد دائماً التطلع إلى المستقبل، وستنطلق بطولة 2018 يوم 12 ديسمبر، وستُختتم يوم 22 من الشهر ذاته.

مواعيد أخري

هناك مواعيد أخرى مهمة في عالم المستديرة الساحرة مثل الكونجرس الـ 68 للفيفا، والذي سيعقد في موسكو يومي 12 و13 يونيو ونسخة 2018 من حفل جوائز “The Best” لكرة القدم من الفيفا، التي سيتم تأكيد تاريخ ومكان تسليمها في وقت لاحق.

وبطبيعة الحال، لا يمكننا أن ننسى المواعيد المتلاحقة لكرة القدم على مستوى الأندية على مدار السنة، بدءًا من الدوريات المحلية، مروراً بمنافسات الكأس ووصولاً إلى البطولات القارية.