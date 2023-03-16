كأس الرابطة.. الكشف عن موعد مباريات ثمن النهائي

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد ثمن نهائي كأس الرابطة في نسختها الثانية، حيث تنطلق يوم الأحد 19 مارس الجاري، بينما تختتم المباريات بمواجهة قوية بين الأهلي والمصري يوم الإثنين 27 من الشهر نفسه.

ولم تكشف رابطة الأندية عن مواعيد مباريات كأس الرابطة من ربع النهائي وحتى النهائي.

وجاءت مواعيد ثمن النهائي كالآتي:

الأحد 19 مارس: المقاولون × حرس الحدود (استاد المقاولون الساعة 5 مساء)

الإثنين 20 مارس: غزل المحلة × الإسماعيلي (استاد غزل المحلة الساعة 4 عصرا)

الإثنين 20 مارس: الاتحاد × فاركو (استاد الإسكندرية الساعة 7 مساء)

الثلاثاء 21 مارس: سيراميكا كليوباترا × سموحة (استاد المقاولون الساعة 5 مساء)

السبت 25 مارس: فيوتشر × طلائع الجيش (استاد بتروسبورت الساعة 9:15 مساء)

السبت 25 مارس: بيراميدز × إنبي (استاد الدفاع الجوي الساعة 9:15 مساء)

الأحد 26 مارس: الزمالك × البنك الأهلي (استاد القاهرة الساعة 9:15 مساء)

الإثنين 27 مارس: الأهلي × المصري (استاد برج العرب الساعة 9:15 مساء)