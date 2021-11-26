«كأسوأ أداء يومى هذا العام».. مؤشر داوجونز الأمريكى يخسر 1000 نقطة

خسرت أسهم الشركات الأمريكية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن متحور كورونا الجديد أخطر من جميع السلالات السابقة

هوى مؤشر داوجونز الصناعى للشركات الأمريكية الكبرى بما يقرب من 1000 نقطة، بما يعادل أكثر من 2.8% خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بورصة نيويورك، ليهبط لحوالى 34 ألفا و800 نقطة، ليقود هبوط جميع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية خلال جلسة اليوم، ومنها ناسداك المركب الذى تغلب عليه شركات التكنولوجيا، والذي خسر أكثر من 350 نقطة لينزل لما دون 15 ألفا و495 نقطة، مع انتشار أنباء تؤكد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات المضادة لمرض كوفيد 19.

وهبط مؤشر داوجونز الصناعى، ليسجل أسوأ أداء يومى بقيادة الأسهم المرتبطة بقطاعات السفر والبنوك والسلع الأولية التى باتت الأكثر تضررًا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر داوجونز الصناعى انخفض بأكبر نسبة يومية هذا العام، بسبب التدفق على البيع خوفًا من كورونا.

هبوط مؤشر داوجونز بسبب سلالة جديدة من كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة العالم بعدد الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كورونا، والذى تجاوز 48 مليون حالة و 775.8 ألف ضحية.

وقاد مؤشر الشركات الصناعية خسائر المؤشرات الأمريكية ومنها ستاندرد اند بورز 500 S&P الذى انخفض 2.3% بسبب سلالة كورونا الجديدة.

وتراجع أيضا مؤشر NYSE المركب للشركات الأمريكية الكبرى بحوالى 2.6% أو440 نقطة لينخفض إلى 16 ألفا و 600 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية تشهد هبوطًا جماعيًا

وشهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة مؤشر داوجونز الصناعى هبوطًا جماعيًا اليوم الجمعة فى جلسة مختصرة بسبب الاحتفال بعيد الشكر الأمريكى.

وخسرت أسهم الشركات الأمريكية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن متحور كورونا الجديد أخطر من جميع السلالات السابقة لكوفيد 19.

وتسببت سلالات كورونا فى إصابة 260.3 مليون حالة، ووفاة ما يقرب من 5.2 مليون ضحية فى العالم حتى الآن.

وتراجع مؤشر داوجونز الصناعى بعد أن أعلنت وسائل الإعلام اليوم عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

وأدى ظهور هذه السلالة الجديدة لتفاقم مخاوف معظم الدول لدرجة أن بريطانيا حظرت السفر إلى 6 دول بجنوب القارة الأفريقية.

وتدرس المفوضية الأوروبية أيضا تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول الأفريقية بسبب ظهور التمحور الجديد من فيروس كورونا المميت.