قُرب تأسيس جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية

أحمد عاشورأعلن محمد عادل حسنى، وكيل المؤسسين لإنشاء جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية "تحت التأسيس" أنه تم البدء فى إجراءات تأسيس الجمعية خلال أيام.ودعا "حسنى" رجال الأعمال فى البلدين إلى الانضمام لتأسيس كيان قوى يحقق المصالح المتوازنة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الزيارة التاريخية المر

أحمد عاشور

أعلن محمد عادل حسنى، وكيل المؤسسين لإنشاء جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية “تحت التأسيس” أنه تم البدء فى إجراءات تأسيس الجمعية خلال أيام.

ودعا “حسنى” رجال الأعمال فى البلدين إلى الانضمام لتأسيس كيان قوى يحقق المصالح المتوازنة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الزيارة التاريخية المرتقبة لملك المغرب إلى مصر تأتى تأكيدا على عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين الكبيرين، لافتا إلى أن الجمعية المقرر إنشاؤها ستعمل يدا بيد مع الحكومتين فى مصر والمغرب على تحقيق التوازن والتكامل التجارى والاستثمارى.

وقال إن من بين أهداف الجمعية تنظيم المعارض والندوات واللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال والمسئولين فى البلدين لنشر التعاون وتبادل المعاملات التجارية والاقتصادية وتبادل الزيارات لتأصيل روح الأخوة والمحبة بين البلدين.

وأضاف “حسنى” أنه سيتم التركيز على تبادل الخبرات والمشاركة فى جميع الأنشطة والأعمال الممكنة لتنمية العلاقات بين مصر والمغرب على مختلف الأصعدة.

وصرح محمد عادل حسني بأنه سيتم عقد لقاء لوضع رؤية وخطط الجمعية والاتفاق على الأهداف الاستيراتيجة لعمل الجمعية لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ويضم هيكل المؤسسين مجموعة من رجال الأعمال المصريين والمغاربة، ويضم هيكل المؤسسين كل من المهندس أحمد عبدالحميد، والدكتور كمال الدسوقى، والمهندس أسامة جنيدى، وأحمد محمود، هانى عاشور سلام، والمهندس أحمد مهيب، وعمرو فتوح، وأيمن أبو العينين، وعلاء السبع، وكريم هيكل، واللواء إسماعيل عبدالعزيز، ومحمد عبدالمقصود، والدكتور إيهاب أبو المجد، وسعيد الأطروش، وآخرين.